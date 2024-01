X вдигна забраната за търсене на снимки на Тейлър Суифт

Социалната мрежа X вдигна забраната за търсене на Тейлър Суифт вчера вечерта, след като блокира потребителите да я търсят заради разпространението на фалшиви изображения на поп певицата в социалната мрежа миналата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Търсенето беше активирано отново и социалната мрежа "ще продължи да следи за всеки опит за разпространение на такова съдържание и ще го премахне, ако го открие", заяви в изявление Джо Бенарох, ръководител на бизнес операциите в X.

