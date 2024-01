Защо изгониха Тери Хачър от приложение за запознанства?

Изгонили Тери Хачър от популярното приложение за запознанства Hinge, защото профилът ѝ бил счетен за фалшив.

Актрисата направи забавното разкритие по време на участие в Getting Grilled с Къртис Стоун, след като беше попитана за любовния ѝ живот.

„Опитах всички приложения за запознаства, пробвах и най-новото - Hinge“, каза тя на водещия Къртис Стоун, докато споделяше, че „не се среща с никого“.

„Знаете ли, помислих си, че ще кажа на вселената, че съм отворена за срещи, и се регистрирах там. И тогава те ме изтриха“, продължи актрисата.

"Какво искаш да кажеш, че са те изритали?", попита Къртис Стоун.

„Е, те си помислиха, че се преструвам на Тери Хатчър“, обясни Хатчър.

„Те се извиниха и тогава аз си казах: „Преодолях го“. Определено приключих с приложенията за запознанства и чувствам, че ако има някакъв начин да отида някъде и да се срещна с някого, това трябва да е, но честно казано, щастлива съм. Имам наистина пълноценен живот, наистина натоварен живот. Имам добри приятели. Аз, знаете ли, всичко е наред. Нямам нужда от мъж. Имам котка."

Докато празнуваше 59-ия си рожден ден през декември, звездата „Отчаяни съпруги“ заяви, че ще последва „ страхотния съвет“ на Джейн Фонда относно преднамерения живот.

