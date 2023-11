Психолог: Жената не бива да спи с мъжа, докато той не похарчи 2000 долара за нея

Съвременните запознанства са като минно поле. С появата на приложенията за запознанства и навлизането на социалните мрежи, винаги рискувате да бъдете измамени онлайн.

Сега има още едно предполагаемо правило, към което трябва да се придържате в арената за запознанства според терапевта Жана Хокинг, която казва, че е свидетел на възхода на правилото за 2000 долара.

I won’t sleep with a man until he spends $2,000 on me — Here’s why https://t.co/2Offz7watW pic.twitter.com/ehzsnHFPZz