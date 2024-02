Учени предлагат нов екологичен метод за боядисване на деним

Учени предлагат нов метод за боядисване на деним в емблематичния син цвят, който намалява токсичността за околната среда, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Всяка година в света се продават близо 4 милиарда чифта панталони от деним. Сега цветът им се получава от синтетично индиго в процес, при който се използват токсични химикали и се отделя въглероден двуокис.

Учените от Дания и Исландия, които публикуваха откритията си във вторник в списание "Нейчър къмюникейшънс", са търсили метод за боядисване, който би могъл да постигне същия резултат, но по по-екологичен начин. Те са разгледали свойствата на индикана - безцветен прекурсор на индигото, който не изисква толкова голямо използване на химикали.

