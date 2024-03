Кралското семейство посочи кога Кейт Мидълтън ще се върне към изявите си

Кейт Мидълтън вече поясни, че ще се отдалечи от публични изяви, докато се лекува от рак, но когато се почувства способна, ще изпълнява отново кралските си задължения.

Източници от двореца казват, че това не означава непременно връщане към кралските задължения - това решение ще зависи от съвета на лекарите, отговорни за състоянието на Кейт. Засега фокусът на принцесата на Уелс е върху пълното ѝ възстановяване, като семейството ѝ е там, за да я подкрепя, пише Vesti.bg.

„Тя има вътрешната сила, подкрепата на съпруга си и невероятното си семейство, така че може да се съсредоточи върху това, което е важно, а именно възстановяването на силите ѝ“, казва Айлса Андерсън, бивша говорителка на кралица Елизабет.

Най-близките до принцесата споделят, че имат надежда, че когато е готова, ще се завърне по-силна от всякога.

„Кралското семейство е уязвимо в момента и хората все повече осъзнават, че те са човешки същества със слабости като всички нас“, казва бивш помощник в двореца, като добавя: „Те са толкова отдадени на ролите си. Мисля, че ще откриете, че когато Кейт се възстанови напълно, тя ще се върне още по-силна.“

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK