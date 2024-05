И Дейвид Копърфийлд бе обвинен в сексуално посегателство над непълнолетни

Известния американски илюзионист Дейвид Копърфийлд също попадна под ударите на движението #MeToo и бе обвинен в сексуално престъпление и неподходящо поведение, продължаващи десетилетия. Срещу него застанаха 16 жени, свидетелстващи за непристойното поведение на илюзиониста спрямо тях през годините. Повече от половината казаха, че по време на случилото се са били непълнолетни. Адвокатите на Копърфийлд казват, че обвиненията са „не само напълно неверни, но и напълно неправдоподобни“, пише "Телеграф".

Magician David Copperfield is shooting down the claims of 16 women alleging he engaged in sexual misconduct or inappropriate behavior with them -- and he says law enforcement's already cleared his name.



