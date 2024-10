Харви Уайнстийн е диагностициран с рак

Харви Уайнстийн, опозореният холивудски магнат, чието предполагаемо сексуално поведение подхрани движението #MeToo и който наскоро бе обвинен в нови престъпления, има хронична миелоидна левкемия, съобщиха двама източници на NBC News.

Източниците добавиха, че Уайнстийн се лекува в затвора на остров Райкърс в Ню Йорк. Хроничната миелоидна левкемия е необичайна форма на рак на костния мозък, според клиниката "Майо".

В изявление за NBC News в понеделник вечерта законният представител на здравната служба на Уайнстийн Крейг Ротфелд заяви отчасти: "От уважение към личния живот на г-н Уайнстийн няма да предлагаме повече коментари."

