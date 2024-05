Крис Хемсуърт със звезда на Алеята на славата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Крис Хемсуърт беше удостоен със своя звезда на Алеята на славата. На церемонията присъстваха родителите на звездата от „Тор“ Леони и Крейг, съпругата му Елза Патаки и две от трите им деца, предава NOVA. Крис благодари на половинката си за подкрепата. „Тя загърби своите мечти, за да подкрепи моите“, допълни актьорът.

Колегата на Хемсуърт от поредицата „Отмъстителите" - Робърт Дауни Джуниър, също присъства на церемонията. Той каза, че Крис има „заразителен австралийски чар“ и е „забележителен човек“.

Забавната част от събитието дойде, когато Дауни каза, че е помолил трима от актьорите от „Отмъстителите“ да опишат Хемсуърд с няколко думи.

Джеръми Ренър, който играе Ястребово око, нарича колегата си „абсурдно, досадно невероятен“. Марк Ръфало, известен като Хълк от поредицата, определя актьора като „приятел от работното място“, а Крис Евънс - като „втория най-добър Крис“.

Режисьорът Джордж Милър и актрисата Аня Тейлър-Джой също присъстваха на звездната церемония.

