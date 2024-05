Компанията на Мъск търси трима доброволци в проучване за мозъчни импланти

„Нюралинк“, компанията за мозъчни чипове на Илон Мъск, търси трима доброволци за оценка на свое устройство за имплантиране в мозъка, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.



Проучването на компанията се очаква да отнеме няколко години според подробности в Базата данни за клинични изпитвания на правителството на САЩ.

Компанията първоначално е поискала да включи общо 10 пациенти в програмата, когато е кандидатствала пред американските регулаторни органи за започване на клинични изпитвания, съобщиха медиите миналата година.

