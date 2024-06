Наоми Кембъл разкри дали децата ѝ са от сурогатна майка

След години на спекулации Наоми Кембъл разкри, че децата ѝ са родени от сурогатна майка.

54-годишният супермодел шокира света през 2021 г., когато обяви, че има новородена дъщеря, като преди това не беше споделяла, че очаква дете, съобщи METRO.

През юни 2023 г. звездата разкри, че има второ дете - син, който се е родил, когато тя е била на 53 години. Дъщеря ѝ вече е на 3 години, а синът ѝ - на една, но през годините имаше спекулации дали ги е посрещнала чрез сурогатно майчинство или осиновяване.

Когато в неотдавнашно интервю моделът беше попитана за майчинството от The Times, тя се нарече "самотна майка". На въпроса дали е имала сурогатна майка, тя отговори: "Имах".

В разговор с британския Vogue през февруари 2022 г. моделът позира с дъщеря си за снимка на корицата и потвърди: "Тя не е осиновена - тя е мое дете". В същото интервю тя разкри, че пази в тайна предстоящото раждане на дъщеря си.

