Започнаха снимките на още една предистория на "Игра на тронове"

Оригиналния HBO драматичен сериал A Knight Of The Seven Kingdoms (Рицар на седемте кралства) вече се снима в Белфаст, Ирландия. Продукцията е адаптация на повестта на Джордж Р. Р. Мартин „Странстващият рицар”.

Действието се развива един век преди събитията от „Игра на тронове“ и проследява двама герои, които скитат из Вестерос - младият, наивен, но и смел рицар, сир Дънкан Високия, и неговият дребен оръженосец Ег. По това време на Железния трон продължава да седи родът Таргариен и споменът за последния дракон все още не е изчезнал от паметта на живите. А героите дори не подозират, че ги очакват велики съдби, мощни врагове и смели подвизи. Пътуването на Дънкан и Ег ще ги отведе до състезание, в което ще се сблъскат с няколко членове на дома Таргариен - включително принц Ерион Таргариен, принц Белор Таргариен и принц Мекар Таргариен - заедно с друг рицар, известен като Смеещата се буря, сир Лионел Баратеон и кукловод на име Тансел.

Снимка: HBO

Към Питър Клафи и Декстър Сол Ансел, които влизат в ролите съответно на сир Дънкан Високия и неговият оръженосец Ег, се присъединяват Фин Бенет като Ерион Таргариен, Бърти Карвел като Бейлор Таргариен, Танзин Крауфорд като Тансел, Даниел Ингс като сир Лионел Баратеон и Сам Спруел като Мекар Таргариен.

Авторът на "Песен за огън и лед" - Джордж Р. Р. Мартин се присъединява към Айра Паркър в сценаристкия екип, които също така са и изпълнителни продуценти заедно с Райън Кондал, Винс Джерардис, Сара Брадшоу и Оуен Харис, който е и режисьор на три от общо шестте епизода. Сара Адина Смит (“Lessons In Chemistry”, “Hanna”, “Buster’s Mal Heart”) също ще режисира три епизода.