Екоактивисти напръскаха с боя "Стоунхендж" (ВИДЕО)

Протестиращи природозащитници днес напръскаха с боя мегалитния паметник „Стоунхендж“ във Великобритания, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Разпространени онлайн видеокадри показват оранжеви петна върху някои от камъните на най-известната в света праисторическа мегалитна структура.

Двама души са задържани по подозрение за нанасянето на щети на древния паметник, съобщи в изявление местната полиция.

Във видеозапис, разпространен от природозащитната група „Просто спрете петрола“ (Just Stop Oil), се вижда как двама активисти се втурват към два от мегалитите на „Стоунхендж“ и пръскат боя по тях, докато друг човек се опитва да ги спре.

Паметникът в Южна Англия е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и е една от шестте най-посещавани британски забележителности.

STONEHENGE TARGETED BY EXTREMISTS JUST STOP OIL today by Two activists who were both arrested at the scene.



One of the vandals is 84 year old who we know as “Rajan” the other is an unknown very young boy. pic.twitter.com/SCoqzuMTwQ