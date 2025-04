Роксана с първа победа в “Като две капки вода” в образа на известна народна певица

Навръх един от най-големите християнски празници Цветница зрителите на NOVA отново се потопиха в най-цветното, забавно и емоционално шоу в българския ефир - “Като две капки вода”. Участниците пренаредиха класирането с новите девет невероятни имитации, в които показаха както своя музикален и артистичен талант, така и старанието, с което се подготвят всяка седмица. А обичаните водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро обявиха, че заминават за Испания, за да убедят Васил Василев - Зуека да се върне в България, за да стане част от големия финал на 13-и сезон на шоуто на стадион “Васил Левски”, пише nova.bg.

Тази неделя Роксана завоюва победата за първи път благодарение на гласовете на зрителите в NOVA PLAY, оценките на журито и вота на останалите участници. Със сълзи на очи тя пресъздаде изключително емоционално народната песен “Караджа дума Русанка” на незабравимата народна певица Недялка Керанова. “Аз наистина се прекланям пред това, което направи тази вечер”, впечатлен бе Веселин Маринов.

Първи за коментарите на журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки се изправи Иван. Той усмихна цялата публика с образа си на диско легендата Джими Самървил. Звезди изпълни една от най-обичаните български песни “Черно и бяло” пред очите на самия Георги Христов и получи искрени комплименти от него. Победителят от миналата неделя Николаос Цитиридис се сблъска с първия си троен образ - той рапира като V:RGO, Боро Първи и Криско. Цялата зала стана на крака а поздравления получи лично то Боро Първи, който гледаше от първия ред в студиото. Вениамин изуми отново всички с превъплъщението си в световната звезда Бенсън Буун и хита му “Beautiful Things”.

Дивна впечатли журито и публиката с образа си на сръбската звезда Лепа Брена и една от най-запомнящи се балкански песни “Ti si moj greh”. Алексанра Лашкова се превърна във вокалистката на Cranberries Долорес О’Риъндън и предаде емоционалното послание на песента “Zombie”. Ведната след нея Михаела Филева показа неподражаемата енергия на великия Роби Уилямс с хита “Let Me Entertain You”. Вечерта закри дуетът на Лучано Павароти и Браян Адамс, които бяха имитирани великолепно от дуетът Димитър и Христо.

В следващия епизод на “Като две капки вода” на 27 април зрителите ще видят нещо, което досега никога не е правено в предаването. На сцената Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще посрещнат девет дуета от участниците в този сезон, заедно с участници от предишни сезони на шоуто. Бутонът на късмета отреди Звезди да бъде John Farnham и Тom Jones, Дивна да изпълни песен на Хилда Казасян и Тодор Колев, Иван да имитира Дони и Нети, Лашкова и да се превъплъти в Бионсе и Шакира, Цитиридис да се преоблече като Оливия Нютън и Джон Траволта, Михаела Филева да влезе в света на Лейди Гага и Бруно Марс, Димитър и Христо да пеят като Любо Киров, Орлин Павлов и Графа, Вениамин да бъде Софи Маринова и Слави Трифонов, а победителят Роксана да имитира дует Ритон. Как ще се справят с новите образи, кой с коя звезда ще пее и кой ще спечели в Нощта на дуетите? – разберете на 27 април от 20:00 ч. по NOVA.

Този понеделник гост на Борислав Захариев - Боби Турбото в КАПКИТЕ Podcast ще бъде рок величието Звезди. Точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube зрителите ще могат да разберат повече за това дали Звезди би върнал образ от Бутона на късмета, на път ли е да се раздели с дългата си коса и кои са най-забележителните рок истории в живота му.

Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Иван Христов, който се превъплъти в шотландския изпълнител Jimmy Somervile. Диско легендата от средата на 80-те години е известен като вокал на групите Bronski Beat и Communards, но по-късно започва успешна солова кариера. Иван със сигурност ще е затруднен да изпълнява един от големите му танцувални хитове „You Make Me Feel“ и да танцува подскачайки на сцената.

„На песните на Джими Съмървил ставаха най-големите купони в моята младост. Тази песен е уникална. Ще се размятат тонове на сцената. Пеене няма да дам, но ще осигуря настроение с много танци“, каза Иван Христов.

„Ако приемем, че пеенето не е много важно, то има шанс, това да е добро изпълнение. Целият ентусиазъм силно ме впечатли“, коментира Хилда Казасян. „Страхотно желание и настроение. Пеенето беше ужасно, но много ме дразнеше тоалета“, е коментара на Фънки.

Веднага след него на сцената излезе рок звездата Звезди, който се превъплъти в един от най-популярните и обичани български естрадни изпълнители – Георги Христов. Рокаджията, който премина през различни образи и музикални стилове изпълни големият хит на Христов „Черно и бяло“. Песента е създадена по текст на Иван Тенев, а композитор е Димитър Гетов. Завършилият Държавна музикална академия поп певец се превръща в една от най-ярките звезди на българска поп музика в края на 80-те години.

„Георги Христов пее като ангел. Ще се постарая да изпея песента като него, но сигурно някъде ще си проличи. Той ми е първият ментор, тъй като Георги Христов ме подтикна да кандидатствам в Музикалната академия. Трудно е да бъдеш Георги Христов. Той ходи като император и сякаш сме в две различни вселени“, сподели Звезди.

След като спечели предишния лайв като Зак де ла Роча от „Rage Against The Machine“ с разбиващото парче „Killing In the Name Of“, тази вечер на Николаос Цитиридис му се падна да имитира цели три образа. Водещият изпълнява парчето „Откачалки“ на V:RGO, Boro Purvi и Krisko. Тримата рапъри, творящи в различни посоки и жанрове се обединяват за това запомнящо се парче, в което освен заплетени рими, има история и мелодичен припев. Текстовете в парчето са комбинация от писането на тримата артисти Виктор Йорданов - V:RGO, Борис Мравков - Boro Purvi и Кристиян Талев - Krisko.

„Тази вечер зрителите ще гледат МС Грека – това е моят псевдоним. Трябва и да танцувам, това леко ще ме затрудни. Толкова добре ще го направя този троен образ, че ще ви се стори като един“, обеща Цитиридис.

„Сега осъзнавам как звучим за хората, които не са от Варна, Габрово и Бургас. Днес ме изкърти изпълнението на Нико“, сподели от публиката Boro Purvi.

„Страхотно и сърцето ми биеше в този ритъм“, каза Фънки. „Изумителен образ на Криско, а на сцената V:RGO има повече диалект от този, който ти направи. Всъщност направи перфектно два от три образа“, допълни Хилда. „Ставаш все по-добър и вадиш от някъде козове, за да направиш перфектен троен образ“, се включи Любо Киров.

Веднага след тях Вениамин се превърна в един от най-любопитните образи до момента – сензацията на наградите „Грами“ - този на американския певец и автор на песни Benson Boone. Победителят във два лайва влиза в провокативен образ, на колега, който става известен след като замества приятел в 19 сезон на шоуто за таланти American Idol от 2021 г. 22-годишният Бенсън Буун е с религиозно възпитание като мормон, но признава, че никога не се е чувствал истински свързан с вярата. Големият му пробив идва с хита „Beautiful Things“, която се превръща в най-стриймваната песен в света за 2024 година, а това му носи и номинация за Грами в категорията „Най-добър нов изпълнител“.

„На сцената Буун е изключително експресивен, но освен пърформънса ще наблегна на посланието на текста в песента. Ще пея с благодарност, че съм здрав, за всички красиви неща, които имам и за семейството ми“, каза Вениамин.

„Абсолютно копие на това, което видяхме във видеото. Освен пеенето което беше съвършено, предаде и енергията му“, каза Любо Киров. „Изключително беше всичко, което ти направи. Най-важното е, че направи събитие на сцената“, се включи Хилда Казасян. „Пресъздаде енергията, но ми липсваха салтата. Образът го изгради много добре и не ми пука за височините“, допълни Фънки. „Вениамин е една константна величина за имитация. Той е човекът, който имитира най-добре за момента“, е успя да се въздържи Веселин Маринов.

Притеснителната поп фолк изпълнителка Роксана отново има сериозно вокално предизвикателство, като този път Бутонът на късмета отреди да изпълни народната песен „Караджа дума Русанка“ на голямата народна певица от Тракийската фолклорна област Недялка Керанова. Въпреки че е била част от оркестър „Филип Кутев“, тя се е чувствала най-добре пеейки с тракийските оркестри. Наричали са я „българската Ела Фицджералд“, „царицата на сватбарската песен“ и „Мъжката певица“. Пее с часове по сватби и панаири, в препълнени зали и стадиони, където ценители на народната музика се срещат с нея.

„Изключително сериозна певица с тежка бленда. Българската народна музика е най-труден за пеене стил. Тази седмица излизам с Господ на сцената. Орнаментиката на Недялка Керанова е като картечница“, сподели притесненията си Роксана. „Никога в живота си не съм вярвала, че мога да изпея тази песен. Винаги съм вярвала, че тя има дарба от Господ“, сподели след изпълнението си Роксана.

„Абсолютно перфектно изграден образ, но емоцията и душата, които вложи ще се помнят дълго в „Капките“, категоричен бе Любо Киров. „Изпя песента с това, което прави различна Недялка Керанова“, допълни Хилда Казасян. „Много съм развълнуван съм, защото се сетих за тъжия ни български фолклор. Прекланям се пред това, което направи на сцената тази вечер“, сподели Веселин Маринов.

След Роксана на сцената излезе младата Дивна, която направи истинско шоу с впечатляваща имитация на сръбската дива Lepa Brena. Младата певица изпълни песента Ti si moj greh на фолк легендата на Балканите, която както името говори е една „млада хубава девойка“ стартирала музикалната си кариера в началото на 80-те години. Тя поставя рекорд с изнесени 31 концерта за месец в най-голямата зала в Белград. Концертът ѝ в България през 1990 г. на националния стадион „Васил Левски“ е сред най-посещаваните м българската концертна дейност. Лепа Брена е първата балканска звезда, чийто лик се използва за направата на кукла Барби. Песента от 1996 г. е най-популярната на Лепа Брена и е от албума ѝ „Луда по теб“.

„Много ми е трудно да запомня сръбския, но си мисля, че произношението го докарвам. Лепа Брена има достолепно присъствие и след две-три крачки, всички са в краката ѝ. Носят я на ръце, тъй като е балканската кралица“, сподели Дивна.

„Забелязвам, че освен че танцуваш и пееш, ти се стараеш да имитираш. Прави ми силно впечатление“, каза Веселин Маринов. „Щастлив съм, че мога да изразя мнението си. Лепа Брена е уникална жена. Тази царственост, която има тази жена, трудна се получава. Даде всичко от себе си, но не видях царствеността й“, коментира Фънки. „Не съм съгласна. Пресъздаде достойнството, което тя има на сцената“, е мнението на Хилда.

Ослепителната актриса Александра Лашкова бе неузнаваема в образа на вокалистката Долорес О’Риърдън от ирландската рок банда The Cranberries и успя да развълнува силно публиката и журито с изпълнението си на парчето „Zombie”. Долорес притежава уникален глас и композиторски талант, които бързо изстрелват групата на върха на музикалните класации. Вокалистката участва 3 пъти в коледните концерти, организирани от Папа Йоан Павел II, за който тя е любима певица. „Zombie” е сред големите хитове на бандата и е едва шестата песен от миналия век, която има над 1 милиард гледания в YouTube.

„Това не е просто песен, а бунт. Цялата песен крещи недоволство и желание за промяна. Вярвам, че изкуство може да обединява и лекува. В песента се пее за смъртта на две невинни деца, загинали от поставени две бомби от ИРА. Искам аз да съм проводник и този бунт и посланията да минат през мен да се предадат на публиката“, сподели Александра.

„Това е песен, много по-голяма от изпълнителя. Това не е песен само за войната, а за безразличието. Това да си затваряме очите и да си навеждаме главите, ни прави съучастници", бе категорична след изпълнението си Александра Лашкова.

„Впечатлена съм от това, което направи. Успя да изживееш гнева. Огромна работа и се справи фантастично с нея“, каза Хилда Казасян. „Съвършената имитация на това парче и на видео клипа Ти имаш усет към детайла. Помага ти актьорската същност, но на теб съдържанието ти влияе и ти влизаш в текста“, присъединява се към мнението Любо Киров.

Емблематичното парче „Let me entertain you“ на британското лошо момче Robbie Williams в изпълнение на ослепителната актриса Михаела Филева вдигна публиката на крака. Хулиганът на британския поп е бивш член на момчешката група Take That, която напуска, за да започне успешна соло кариера. Парчето е от дебютния му албум, а в клипа към него изпълнителят е облечен и гримиран като член на Kiss. Това е неговият трибют към любимата група, в който той много се забавлява.

„Той е един от най-добрите шоумени, а има много текст, който трябва да бъде изречен много бързо. Роби стъпва на сцената и е като атомна централа. Имам чувството, че много се забавлява. Или изпълнението ми ще е велико, или ще е тотален провал“, сподели Михаела Филева.

„Такава концентрация на вниманието не съм виждал. Безупречно поведение на сцената и аплодисменти за костюма и грима. Тази буря, която се изля на сцената бе невероятно шоу“, каза Веселин Маринов. „Всяко едно движение бе като мъж и не изпусна енергията от началото до край“, допълниха Хилда и Любо Киров.

Последни на сцената на осми лайв на „Като две капки вода“ излизат Димитър и Христо, на които се падна да имитират неподражаемите Luciano Pavarotti и Bryan Adams. Песента, която им отреди Бутонът на късмета е италианския популярен шлагер „O Sole Mio“. Неаполитанската песен е създадена през 1898 г., като текста е написан от Джовани Капуро, а музиката е композирана от Едуардо ди Капуа. Изпълнявана е от десетки звезди, сред които Карузо, Тримата тенори, Далида и дори Елвис Пресли.

„Това е най-притеснителният образ до момента. Павароти е един от най-талантливите тенори в света. Завърших своето образование в Класическо пеене в Бургас. Аз съм баритон, който иска да стане тенор, сподели Димитър.

„Бяхте не само имитиращи размазващи гласове, но направихте и сценката помежду им. Беше съвършена имитация на това, което гледахме във видеото“, сподели Любо Киров. „Бяхте абсолютно равностойни помежду си в имитациите и пеенето“, коментира Хилда Казасян.