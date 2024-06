Цецо Елвиса и бендът му представят за първи път в България винтидж шоуто „Viva Las Vegas“

“Viva Las Vegas‘‘ тръгва на турне в Добрич, Варна, Шумен, Бургас и Пловдив

"Каним ви на вълнуващо пътешествие назад във времето, когато мелодиите разказваха истории и вдъхновяваха цели поколения! Цецо Елвиса и бендът му ще ви припомнят легендарното време, когато рок енд рола беше млад! Насладете се на едно уникално за България шоу, изпълнено с емоция, носталгия и незабравими евъргрийни! Чуйте най - любимите си песни от 60 – те и 70 – те години, които ще ви накарат да се забавлявате, да танцувате и да се усмихвате!", призовават организаторите.

Цецо Елвиса и неговите талантливи музиканти ще ви направят част от неповторимо музикално пътешествие в златните години на музиката, с ритъма на рок енд рола като ,,Jailhouse rock“ и ‘’Blue suede shoes’’, до незабравимите балади като ‘’Love me tender’’ ,‘’Green grass of home’’, ,,My way’’,,Hey Jude“,както и още много от най-любимите хитове на най-легендарните изпълнители от 60 – те и 70 – те години. Не сме забравили и българските любими песни като „Блажени години“ на Георги Минчев, „Оо, оо Джули“, на Васил Найденов и още много от най-обичаните златни родни и световни хитове.

Насладете се на най-доброто от легендите в музиката: Елвис, Том Джоунс, Синатра, Хъмпърдинг, Рой Орбисън, Бийтълс и разбира се, накъде без българските златни хитове от това незабравимо време. Едно бутиково и забавно ретро шоу, издържано в стила на 60-те и 70- те години, което ще ви остави без дъх!

Цецо Елвиса ( Цветелин Атанасов) е единственият българин, спечелил признание за най-добър двойник на Елвис в света на конкурс в Грейсланд, Тенеси, през 1993 г. Почетен гражданин е на родното място на Елвис - Тупело Мисисипи и личен познат с цялото семейство на Краля на рока. Лично президентът на САЩ Бил Клинтън му изпраща поздравителен адрес от Белия дом за това, че поддържа легендата за Елвис жива. През 2000 г . най-тиражният вестник във Флорида – “Miami Herald”, излиза с челна страница, посветена на Цецо Елвиса със заглавието: „Българин поддържа легендата за Елвис жива“.

Не пропускайте за първи път пред българска публика ЦЕЦО ЕЛВИСА с лайв бенд и уникалното винтидж шоу „Viva Las Vegas”!

Всички дати от турнето :

28.08 – Летен театър Добрич

29.08 – Варна The Brick Port

30.08- Шумен- Летен театър

4.09 - Бургас Летен театър

28.09 - Plovdiv Event center