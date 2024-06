Дъщерята на Анджелина Джоли Вивиен в тон с майка си на наградите "Тони" 2024 (СНИМКИ)

Вивиен Джоли-Пит пристигна на наградите Тони.

15-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит излезе на червения килим с известната си майка в най-важната неделна вечер на Бродуей.

Дуото майка-дъщеря мина по червения килим в координирани визии. Анджелина носеше ослепителна, драпирана, кадифена рокля на Atelier Versace в цвят "морска пяна", с подходящо наметало на рамене.

Вивиен избра бяла риза с якичка и жилетка, панталон и папийонка в цвета на роклята на майка ѝ.

Angelina Jolie walks the Tony Awards red carpet with her daughter, Vivienne Jolie-Pitt. The duo worked on the Tony-nominated musical, "The Outsiders." pic.twitter.com/IlBZJUYGJ2