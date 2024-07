Евакуираха Мат Деймън от бар на остров Миконос

Холивудската звезда Мат Деймън беше евакуиран от бар на гръцкия остров Миконос след сигнал за поставено взривно устройство, съобщава vesti.bg.

Той е бил на почивка там заедно със съпругата си Лусиана Барозу и четирите им дъщери.

Полицията в Миконос реагирала незабавно, след като в събота вечерта получила анонимен имейл, в който се твърдяло, че в четири плажни бара на острова са поставени взривни устройства.

В събота около 4000 души се забавлявали, когато собствениците на баровете били призовани да намалят нивото на музиката и да насочват посетителите към изходите по спокоен и организиран начин.

