9 години по-късно: Изчезнало куче се събра със стопанката си

Изчезнало куче на име Гизмо е намерено живо в Лас Вегас, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През 2015 г. неговата стопанка Джудит Монарес е на 28 години и живее заедно с родителите си. Тогава кучето ѝ Гизмо е на 2 години. То се промъква през оградата на задния двор на дома им в Лас Вегас и изчезва.

Монарес вече е на 37 години и живее в собствен дом. Магистър е по английска филология и преподава. Но през всички тези години тя не спира да се опитва да намери загубения си домашен любимец, Гизмо. Тя разбира, че жена случайно намира 11-годишно куче, което завела във ветеринарна клиника. Там сканират микрочипа му, в който се съхранява информация кой е неговият стопанин. Така Монарес получава имейл, с който я известяват, че кучето ѝ е намерено. „Толкова се радвам, че регистрирах микрочипа му“, каза тя.

Gizmo the missing dog reunited with Las Vegas family after nearly a decade https://t.co/CXl5uwu0bX