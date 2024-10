Домът на Матю Пери в Ел Ей, където той почина, беше продаден за 8,5 милиона долара

Година след трагичната загуба на актьора Матю Пери, неговият дом в Лос Анджелис беше продаден за 8,5 милиона долара, съобщиха от New York Times и People. Продажбата е извършена точно преди първата годишнина от смъртта му на 28 октомври 2023 г. Вилата, закупена от Пери през 2020 г. за 6 милиона долара, включва четири спални и четири бани, разположени върху площ от около 3500 квадратни фута.

Matthew Perry’s L.A. Home Where He Died Sells for $8.5 Million One Year After His Death https://t.co/DC7ZJEUn5W