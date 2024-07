Килиан Мбапе има романс с близо 10 години по-голяма от него секси манекенка (СНИМКА)

Килиан Мбапе – перлата в кралската корона на футболния колос Реал Мадрид, отново е тема в световните медии. Този път обаче не се касае за футболните му умения, а за уменията му да привлича едни от най-сексапилните жени на планетата, пише novini.bg.

Според последните слухове френският нападател на испанския гранд е във връзка с манекенката Дани Грейс Алмейда, която е с 9 години по-голяма от него.

Сред първите медии, които съобщиха новината, беше сайтът Page Six. От онлайн изданието отбелязват, че Мбапе е прекарал лятната си почивка в Маями именно в компанията на Алмейда миналата седмица. Двамата били на среща в елитен гръцки ресторант, след което посетили един от най-известните нощни клубове в града.

