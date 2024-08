Леонардо ди Каприо и Витория Черети си почиват на яхта в Италия (СНИМКИ)

Леонардо ди Каприо и Витория Черети се наслаждават на слънцето в Италия.

Двойката беше заснета на яхта в четвъртък, 1 август, край бреговете на Сардиния. 26-годишната Черети беше с кафяв бански от две части, а 49-годишният актьор носеше тъмнозелени шорти и сребърна верижка на врата си.

Близкият приятел на Ди Каприо Тоби Магуайър също беше забелязан в Сардиния заедно с модела Бабет Стрийбос, като на снимките се вижда как двамата се прегръщат и целуват на плажа.

