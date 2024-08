Дженифър Лопес и Бен Афлек се събраха тихомълком (ВИДЕО)

Бен Афлек и Дженифър Лопес, за които се предполага, че са в процес на развод, се събраха и отново са заедно под един покрив. В основата на стопените ледове между двамата се оказаха децата на актьора.

Джей Ло посети носителя на "Оскар" в дома му през уикенда, след като двойката прекара голяма част от лятото разделени. Те не бяха заедно дори и на годишнината от сватбата си.

55-годишната латинодива се отбила в дома на Афлек в неделя, където той живее под наем от няколко месеца. А по-рано през деня придружила 12-годишния му син Самуел до мола, пише Телеграф.

Според източници близки до холивудската двойка, Дженифър има огромно желание да прекарва време с децата на Бен Афлек преди началото на учебната година. Лопес има 16-годишни близнаци Макс и Еме от бившия си съпруг Марк Антъни, а Афлек има три деца от бившата си Дженифър Гарнър - Вайълет на 18, Серафина на 15 и Самуел.

📹Jennifer Lopez arrived at Ben Affleck's house at 5 PM and was seen leaving around 9:45 PM she stayed for hours, marking the first time they’ve been seen together in over 2 months - August 12, 2024 pic.twitter.com/E4MYfg8DpX