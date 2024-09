Мелания Тръмп се гордее с голите си снимки

Бившата първа дама Мелания Тръмп публикува видео в социалните си мрежи, защитавайки предишната си работа като еротичен модел, докато рекламира новата си книга.

"Защо съм горда от голите си снимки като модел? По-належащият въпрос е: Защо медиите избраха да фокусират вниманието в моето празнуване на човешката форма в модна фотосесия?", казва тя каза във видеото, публикувано на X. В него и пита: "Вече не сме ли в състояние да оценим красотата на човешкото тяло? През цялата история майсторите художници са почитали човешката форма, предизвиквайки дълбоки емоции и възхищение. Защо заставам гордо зад работата си на гол модел? Защото трябва да почитаме телата си."

Предстоящите мемоари на бившата първа дама, носещи нейното име, трябва да излязат на рафтовете през октомври, според Skyhorse Publishing.

Припомняме, че голите снимки на госпожа Тръмп бяха част от кампанията от 2016 г. Изданието New York Post публикува тогава няколко нейни кадри, заснети през 1995 г. за вече несъществуващо френско мъжко списание. Британска корица на GQ от 2000 г., в която родената в Словения Мелания беше снимана в самолета на Тръмп, също се появи отново по време на тази кампания. Година след публикуването на въпросната фотосесия бившата първа дама пък получи законно пребиваване в САЩ и зелена карта по елитната програма EB-1.

Иначе фотографът, направил снимките, Антоан Верглас, сподели пред ABC News, че Мелания е настояла да не се снима "напълно гола" по време на фотосесията. "Тя беше много сдържана. Определено не беше човек, когото бихте видели в нощни клубове или да излиза много. Доста е земна, много е мила."

For the people clutching their pearls because Hunter Biden engaged in sex & paid for it, your hypocrisy is astounding. Donald Trump used campaign funds to pay for sex with a Porn Star & Playboy Bunny. There are also nude pix of Melania & pix of her engaged in sex & she was paid. pic.twitter.com/PZZMkbzypy