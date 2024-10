Създават коледен филм, вдъхновен от връзката на Тейлър Суифт и Травис Келси

Романсът на поп звездата Тейлър Суифт и футболиста Травис Келси е вдъхновил нова коледна романтична комедия.

"Christmas In The Spotlight" разказва историята на поп суперзвезда, която се влюбва в спортист, точно както Тейлър и Травис започнаха да се срещат през 2023 г. Сега те са описани като "кралската двойка на Америка".

34-годишната Тейлър Суифт не е получила обобщение на сценария за проверка или одобрение от продуцентите на филма, което означава, че тя ще трябва да гледа нейната измислена любовна история на екрана едновременно с всички останали.

