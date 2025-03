Джиджи Хадид разкри как се е запознала с Брадли Купър

29-годишният супермодел Джиджи Хадид сподели редки подробности за романса си с актьора Брадли Купър в интервю за априлския брой на Vogue за 2025 г., публикувано във вторник.

„Брадли ме върна към театъра и това е нещо толкова прекрасно“, разказва Хадид и описва отношенията им като „много романтични и щастливи“.

От Vogue потвърждават, че Хадид и 50-годишният актьор от „Роди се звезда“ се запознават на детско парти в заден двор, организирано от техен общ приятел.

„Искаш да изживееш нормални срещи? Дори за приятелите ми, които не са публични личности, това е трудно. Къде отиваш? И какво? Просто започвате да говорите с хората? И тогава има още един добавен слой на поверителност и сигурност. Иска ви се да вярвате, че хората ще ви пазят и няма да се обадят на TMZ или каквото и да е, но просто не знаете.", , споделя Джиджи.

Модната икона обяснява, че предпочита да пази романса си в тайна, защото „това просто не е част от връзката ни, която искаме да споделяме, по една или друга причина“.

Тя също така разказва, че Купър се появил в точния момент в живота ѝ. „Вярвам, че трябва да стигнеш до момент, в който знаеш какво искаш и заслужаваш в една връзка. И да намериш човек, който също е на етап от живота си, в който знае какво иска и заслужава… И двамата работим поотделно върху себе си, за да бъдем възможно най-добрите партньори един за друг.“

„Чувствам се истински късметлийка“, добавя Хадид. „Да, точно тази дума е – късмет.“

Продължавайки с похвалите за Купър, тя признава: „Много го уважавам като творец и усещам, че той ми дава толкова много – подкрепа и вяра.“

Слуховете за романса между Купър и Хадид започнаха през октомври 2023 г., когато двамата бяха забелязани на вечеря с приятели в популярния италиански ресторант Via Carota в Ню Йорк. През януари 2024 г. те официално потвърдиха връзката си, след като се появиха хванати за ръце в Лондон.

Gigi Hadid is opening up for the first time about her relationship with Bradley Cooper, more than a year after debuting her romance with the Academy Award nominee. pic.twitter.com/pxvXrJGCj0