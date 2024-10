Кола блъсна и уби най-възрастната мечка гризли в националния парк „Йелоустоун"

Популярна мечка гризли, обичана от две десетилетия от безброй туристи, биолози и професионални фотографи на дивата природа в националния парк „Гранд Тетън“, е умряла, след като е била блъсната от автомобил в западната част на щата Уайоминг, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Гризли с наименование № 399 загина във вторник вечерта на магистрала, минаваща през каньона на река Снейк, съобщиха от парка в изявление. Мечката е била на най-малко 28 години и е най-възрастната женска гризли в екосистемата на националния парк „Йелоустоун“. Всяка пролет любителите на дивата природа я очакваха да излезе от бърлогата си, за да видят колко малки е родила през зимата.

Наречена така заради идентификационния етикет, поставен от изследователите на ухото ѝ, тя изумяваше всички, тъй като продължаваше да ражда до дълбока старост. Продължителността на живота на мечката гризли е приблизително 30 години. За разлика от много други, тя често е била забелязвана в близост до пътищата в "Гранд Тетън", привличайки тълпи и задръствания. Учените предполагат, че подобно поведение е държало мъжките гризли на разстояние, за да не представляват заплаха за малките ѝ.

