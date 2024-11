Mексиканската актриса Силвия Пинал си отиде на 93 години

Актрисата Силвия Пинал, звезда на телевизията и театъра, смятана за последната дива на мексиканското кино, почина на 93-годишна възраст, съобщи Министерството на културата.

Пинал, муза на испанския режисьор Луис Бунюел, почина в болница в Мексико сити, където беше приета миналата седмица, за да се лекува от инфекция на пикочните пътища.

Мексиканските медии съобщиха, че семейството и приятелите са били с нея в последния момент.

Legendary Mexican actress Silvia Pinal has died at the age of 93. pic.twitter.com/FKNXNljbN1