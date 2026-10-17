Защо Тръмп се раздели с прессекретаря си след 5 дни

Кейти Захария напуска поста прессекретар на Белия дом след само пет работни дни. Назначението, обявено от Доналд Тръмп на 9 октомври, се превърна в политически проблем още с първата ѝ поява пред журналисти, а последвалите въпроси за юридическата ѝ квалификация ускориха отстраняването ѝ.
Тръмп не обяви директно, че я е уволнил. В петък той каза пред журналисти, че я е посъветвал да „преосмисли“ оставането си на поста. По-късно представители на администрацията потвърдиха, че Захария излиза от длъжността. Според Асошиейтед прес тя е заявила, че за нея е било чест да работи за президента.„Казах ѝ: „Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил“, заяви Тръмп.
Първата пресконференция се превърна в проблем
Захария започна работа на 12 октомври, а на следващия ден проведе първата си и единствена пресконференция. Тя продължи около 14 минути. Прессекретарят отговори на въпроси от трима журналисти, всички от консервативни или близки до Тръмп медии, след което прекрати срещата.
Представянето ѝ беше определено като неуверено. По-голямата част от времето тя чете предварително подготвен текст, а отговорите ѝ предизвикаха критики дори в медии, подкрепящи президента. Захария обясни, че е разполагала с малко време за подготовка и е искала да остави повече време на самия Тръмп да разговаря с журналистите.
Още по време на тази поява тя съобщи, че Белият дом е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Новината беше значима, но не успя да компенсира впечатлението от кратката и колеблива пресконференция.
Въпросите около квалификацията ѝ задълбочиха кризата
След назначаването на Захария възникна спор дали тя може да бъде представяна като адвокат. Тя е завършила юридическия факултет на университета „Пепърдайн“, но не е издържала адвокатския изпит в Калифорния през 2011 г. и не го е полагала повторно.
Захария призна това в интервю за Фокс нюз. Тя заяви, че не се е представяла като „адвокат по право“ и че не е упражнявала адвокатска професия. Доналд Тръмп обаче я беше представил при назначаването ѝ като адвокат. Според Аксиос президентът е бил изненадан, когато е разбрал, че тя няма правоспособност да практикува.
Така около новия прессекретар се натрупаха два отделни проблема: неубедителното представяне пред медиите и съмненията около начина, по който е описвала професионалния си опит. Си Би Ес нюз съобщи, че Захария е била изолирана през седмицата и реално не е изпълнявала пълноценно функциите на прессекретар.
Липса на лоялност или прибързан избор?
Публично няма данни Захария да е била отстранена заради нелоялност към Тръмп. Напротив, тя защити президента и след раздялата, като го нарече „добър, внимателен и трудолюбив човек“.
Наличните сведения сочат по-скоро към съчетание от слаб дебют, проблем с доверието и прибързано назначение. Захария беше избрана лично от Тръмп, след като преди това е работила в комуникационния екип на компанията му и като телевизионен коментатор. Според Аксиос кандидатурата ѝ е била изненадваща и е получила силна подкрепа от личния асистент на президента Натали Харп.
Следващият въпрос е кой ще заеме поста. Белият дом не е обявил заместник, а Тръмп е заявил, че не бърза с избора. Петдневният мандат на Захария е най-краткият за прессекретар на Белия дом в съвременната история и връща в администрацията му познатия от първия мандат модел на внезапни кадрови решения.
Източници: apnews.com, axios.com, cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не му е пуснала.
10:15 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защото...
Коментиран от #8
11:02 17.10.2026
7 Тошо
11:06 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лавров
11:21 17.10.2026