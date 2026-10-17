Защо Тръмп се раздели с прессекретаря си след 5 дни

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Кейти Захария напуска поста прессекретар на Белия дом след само пет работни дни. Назначението, обявено от Доналд Тръмп на 9 октомври, се превърна в политически проблем още с първата ѝ поява пред журналисти, а последвалите въпроси за юридическата ѝ квалификация ускориха отстраняването ѝ.

Тръмп не обяви директно, че я е уволнил. В петък той каза пред журналисти, че я е посъветвал да „преосмисли“ оставането си на поста. По-късно представители на администрацията потвърдиха, че Захария излиза от длъжността. Според Асошиейтед прес тя е заявила, че за нея е било чест да работи за президента.

Първата пресконференция се превърна в проблем

„Казах ѝ: „Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил“, заяви Тръмп.

Захария започна работа на 12 октомври, а на следващия ден проведе първата си и единствена пресконференция. Тя продължи около 14 минути. Прессекретарят отговори на въпроси от трима журналисти, всички от консервативни или близки до Тръмп медии, след което прекрати срещата.

Представянето ѝ беше определено като неуверено. По-голямата част от времето тя чете предварително подготвен текст, а отговорите ѝ предизвикаха критики дори в медии, подкрепящи президента. Захария обясни, че е разполагала с малко време за подготовка и е искала да остави повече време на самия Тръмп да разговаря с журналистите.

Още по време на тази поява тя съобщи, че Белият дом е поискал оставката на посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Новината беше значима, но не успя да компенсира впечатлението от кратката и колеблива пресконференция.

Въпросите около квалификацията ѝ задълбочиха кризата

След назначаването на Захария възникна спор дали тя може да бъде представяна като адвокат. Тя е завършила юридическия факултет на университета „Пепърдайн“, но не е издържала адвокатския изпит в Калифорния през 2011 г. и не го е полагала повторно.

Захария призна това в интервю за Фокс нюз. Тя заяви, че не се е представяла като „адвокат по право“ и че не е упражнявала адвокатска професия. Доналд Тръмп обаче я беше представил при назначаването ѝ като адвокат. Според Аксиос президентът е бил изненадан, когато е разбрал, че тя няма правоспособност да практикува.

Така около новия прессекретар се натрупаха два отделни проблема: неубедителното представяне пред медиите и съмненията около начина, по който е описвала професионалния си опит. Си Би Ес нюз съобщи, че Захария е била изолирана през седмицата и реално не е изпълнявала пълноценно функциите на прессекретар.

Липса на лоялност или прибързан избор?

Публично няма данни Захария да е била отстранена заради нелоялност към Тръмп. Напротив, тя защити президента и след раздялата, като го нарече „добър, внимателен и трудолюбив човек“.

Наличните сведения сочат по-скоро към съчетание от слаб дебют, проблем с доверието и прибързано назначение. Захария беше избрана лично от Тръмп, след като преди това е работила в комуникационния екип на компанията му и като телевизионен коментатор. Според Аксиос кандидатурата ѝ е била изненадваща и е получила силна подкрепа от личния асистент на президента Натали Харп.

Следващият въпрос е кой ще заеме поста. Белият дом не е обявил заместник, а Тръмп е заявил, че не бърза с избора. Петдневният мандат на Захария е най-краткият за прессекретар на Белия дом в съвременната история и връща в администрацията му познатия от първия мандат модел на внезапни кадрови решения.

Източници: apnews.com, axios.com, cbsnews.com