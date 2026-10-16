Документи разкриват дарителите за балната зала на Тръмп

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Вътрешен списък разкрива дарителите, поели ангажименти за изграждането на балната зала в Белия дом, и показва общо 333 милиона долара частни средства. Данните включват 67 дарения над 10 000 долара, като най-малко 77 милиона долара са предоставени от дарители, поискали имената им да останат неизвестни.

Списъкът, получен от „Вашингтон пост“, съдържа 57 души, компании и фондации, посочени като дарители с ангажименти от поне 100 000 долара. Nvidia и Apple са сред най-големите вносители с по 25 милиона долара. Същата сума е поела и фамилията Аделсън, а Чарлз Ърген, съосновател и председател на Dish Network, също е записан с ангажимент от 25 милиона долара.

Сред останалите дарители са Шиям Санкар от Palantir с 10 милиона долара, Microsoft и Comcast със съответно 10 и 7,5 милиона долара, както и близнаците Камерън и Тайлър Уинкълвос с биткойни на стойност над 5 милиона долара. Повече от три четвърти от всички средства са обещани от дарители с ангажименти от поне 5 милиона долара.

Дарители с бизнес интереси пред властта

Документите не доказват връзка между даренията и конкретни решения на администрацията на Тръмп. Те обаче показват, че компании или ръководители на компании с договори с федералното правителство през втория му мандат са свързани с около половината от събраната сума.

Даренията се насочват чрез Trust for the National Mall - организация с нестопанска цел, която ги прехвърля към правителството и към сметка на Белия дом, контролирана от президента. Споразумение между правителството и фондацията изисква анонимността на дарителите да бъде запазена, доколкото това е позволено от закона.

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл определи дарителите като „широк кръг от големи американски компании и щедри личности, които допринасят, за да направят Народния дом по-добър за поколенията“. Той заяви, че критиците биха възразили и ако американските данъкоплатци плащаха за ремонта, и заплаши с преследване на отговорните за изтичането на документите.

Дарение след помилване и регулаторни решения

Един от най-ранните ангажименти е на Изабела Ерера, дъщеря на международния банкер Хулио Ерера Велутини. Тя е поела ангажимент за 2,5 милиона долара, като първата вноска от 835 000 долара е направена през октомври 2025 г. През януари Тръмп помилва баща ѝ, който преди това е бил обвинен от Министерството на правосъдието по дело за подкуп. Нито Ерера Велутини, нито дъщеря му са коментирали данните.

Чарлз Ърген е записан с два ангажимента по 12,5 милиона долара. Това се случва, след като Федералната комисия по комуникациите прекратява разследване срещу EchoStar, а по-късно федерални институции одобряват продажбата на част от лицензите на компанията на AT&T. Ърген и EchoStar са отказали коментар.

Дъщерно дружество на Rocket е поело ангажимент за 10 милиона долара три седмици след като Федералната агенция за жилищно финансиране е одобрила придобиването на Mr. Cooper. От Rocket заявяват, че дарението и регулаторните решения не са свързани.

Проектът още не е напълно финансиран

Данните показват, че Salesforce е свързана с три ангажимента по 1 милион долара - един от главния изпълнителен директор Марк Бениоф и два от компанията. Между тях Пентагонът е възложил на Salesforce договор на стойност до 5,6 милиарда долара до 2035 г. От Пентагона заявяват, че политическите връзки и външните интереси не участват във финансиращите решения.

Събраните 333 милиона долара са под целта от 400 милиона долара, заявена от Тръмп. През март оценката за целия комплекс, включващ балната зала, офисни помещения и подземно военно съоръжение, е достигнала 600 милиона долара. Част от строителните разходи вече е покрита с публични средства.

В списъка не фигурират Hard Rock International, Tether America и Паоло Тирамани, въпреки че Белият дом ги е посочвал публично като дарители. Нито една от трите страни, нито Trust for the National Mall и Белият дом са обяснили защо имената им отсъстват от вътрешните записи.

Източници: washingtonpost.com