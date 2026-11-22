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Обискът в дома на автотехническия експерт проф. Станимир Карапетков в Сливен постави отново въпроса как се изготвят експертизите по тежки катастрофи и докъде стига отговорността на водача, когато пътят е в лошо състояние. Карапетков е бил задържан за кратко и освободен без повдигнато обвинение. Действията са извършени по разследване за оказван натиск върху негов колега.

Преди година бащата на загиналата Сияна – Николай Попов, обвини експерта в манипулация на експертизи. По делото за катастрофата край Телиш Карапетков е изготвил заключение, според което основната причина за удара е несъобразената скорост на шофьора. В същото време експертизата отчита, че коловозът в асфалта и намаленото сцепление са нарушили равновесието на камиона.

Ново измерване на опасен участък

В разследването на bTV е показано и измерване на сцеплението на асфалта на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Проверката е направена на 20 ноември заедно с транспортния анализатор Диана Русинова, на място, където на 13 октомври последователно са се разбили три автомобила. При инцидентите е загинал служител на „Автомагистрали“, пристигнал да обезопаси първата катастрофа, а негов колега е бил тежко ранен.

„Тук на мокро, когато попаднат гумите, нямате никакъв шанс“, заявява Диана Русинова.

По думите ѝ измереното сцепление е нулево или дори отрицателно, при нормативно изискване за минимална стойност 55. За опасност от поднасяне при дъжд в участъка е сигнализирал доклад на „Автомагистрали“ от 2022 г., но посоченият в него проблем не е отстранен с ремонт.

Как се разви делото „Сияна“

Сияна загива на 31 март, след като автомобилът, в който пътува, е ударен от камион в насрещното движение. На 4 април следователи извършват експеримент на пътя Телиш – Радомирци. Измерени са сцеплението, дълбочината на коловозите и наклоните на настилката, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ са иззети документи за пътя.

На 15 май Борислав Сарафов отнема делото от Плевенската окръжна прокуратура и го възлага на Софийската окръжна прокуратура. Разследването е разделено на две – срещу шофьора на камиона и за евентуални нарушения при изграждането и поддръжката на пътя. Първата част влиза в съда на 28 май 2025 г., докато по втората все още няма обвиняеми.

Прокуратурата е посочила, че трябва да бъде установено кой е отговорен за асфалтовата смес и за влагането на материал, който не отговаря на нормативните изисквания. Според държавното обвинение това е трудно заради дългата верига от участници. През август е приета пътно-строителна експертиза, а през ноември е назначена нова, която трябва да установи какви ремонти са извършени, колко е платила държавата и дали платеното съответства на реалната стойност.

Кой носи отговорност за пътя

Според експерта по пътна безопасност Богдан Милчев факторът „път“ трябва да се изследва при всяко разследване на катастрофа. Той твърди, че наказателната отговорност обикновено се търси от водачите, докато отговорността на длъжностни лица и пътни строители рядко стига до съдебен резултат.

Николай Попов също настоява състоянието на трасето да бъде част от оценката на причините за инцидента.

„Може да има вина на пътя или на отговорните длъжностни лица, които го поддържат, ако пътят през цялото време дава усещане на водача, че е в прекрасно състояние, а непосредствено преди инцидента се появят много сериозни неравности и хлъзгави участъци“, казва той.

Предстои новата експертиза да даде отговор за ремонтите по пътя Телиш – Радомирци. Едва след това прокуратурата ще може да прецени има ли основание за обвинения срещу конкретни длъжностни лица или други участници в поддръжката на трасето.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg