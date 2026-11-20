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Енергийният експерт Борислав Колев допуска, че голям топлофикационен оператор може да прояви интерес към бъдеща концесия на „Топлофикация-София“. Той обаче предупреждава, че процедурата не трябва да се превръща в решение, което ще задълбочи проблемите на столичното парно.

Коментарът му идва след решението на Столичния общински съвет да възложи на Световната банка анализ на дружеството. Първият етап ще бъде извършен по документи и трябва да продължи една година. След него е предвидена втора фаза, свързана с помощ за намиране на евентуален концесионер.

„Има в България един голям топлофикатор, всички знаем кой е, има предавания за него, за „Чичко Тревичко“.

Колев не посочва конкретно име, нито твърди, че вече има избран кандидат. По думите му към момента няма слухове за договорки. Според експерта обаче при сегашното състояние на „Топлофикация-София“ е възможно инвеститорите да не проявят интерес или да се появи конкретен оператор с интерес към дружеството.

Дълговете са условие за следващия етап

Според Борислав Колев, преди да се премине към втория етап, трябва да бъде решен проблемът с дълговете на „Топлофикация-София“. Той допуска държавата да поеме задълженията на дружеството, което би означавало субсидиране на столичното парно от данъкоплатците в цялата страна.

Колев настоява и за промяна в регулаторната среда. По думите му, ако такава промяна не бъде направена, дружеството ще продължи да генерира дългове независимо от избрания модел на управление.

„Топлофикация-София“ може би е отвъд ръба, заявява експертът, като според него само смяната на мениджмънта може да не е достатъчна за възстановяването на дружеството. Той посочва, че други топлофикационни дружества работят при същите регулаторни условия и са на печалба.

Мрежата остава основният технически риск

Колев обръща внимание и на състоянието на топлопреносната мрежа. По думите му годишно трябва да се подменят около 33 километра тръби, но реално се сменят приблизително 9 километра. Това води до натрупване на аварии и дефекти.

Според него проблемът не е основно в събирането на сметките, тъй като софиянци са добри платци, а в това, че не винаги получават услугата, за която плащат. Екипите на дружеството не успяват да отстранят всички повреди, а при някои аварии работата продължава с месеци.

Експертът предупреждава, че отоплителният сезон е застрашен в отделни части на София и че техническите проблеми няма как да бъдат решени в рамките на един сезон. Като допълнителен проблем той посочва замърсяването на въздуха.

Колев все пак смята, че „Топлофикация-София“ може да бъде оздравена. Според него обаче гражданите трябва внимателно да следят как ще бъде организирана евентуалната концесия и при какви условия ще се избира бъдещият оператор.

Източници: news.bg