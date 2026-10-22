Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Разследвания »
ИПБ: Защо МРРБ проспа лятото преди ремонта на „Топли дол“
  Тема: Трафик

ИПБ: Защо МРРБ проспа лятото преди ремонта на „Топли дол“

22 Октомври, 2026 14:39 610 7

  • тунел топли дол-
  • ам хемус-
  • мррб-
  • ипб-
  • трафик

Ремонтът е планиран преди две години, но забавянето и липсата на обходен маршрут доведоха до километрични задръствания по „Хемус“. Институциите обещават работа на две смени и временно отваряне на тунела около Коледа

ИПБ: Защо МРРБ проспа лятото преди ремонта на „Топли дол“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Институтът за пътна безопасност обвини Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ в лошо планиране на ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Според организацията държавата е разполагала с близо две години, за да подготви ремонта и обходните маршрути, но е изчакала до края на активния сезон, когато затварянето на едната тръба доведе до километрични задръствания.

Ремонтът на съоръжението започва през ноември 2023 г. след договор, сключен месец по-рано, със срок за изпълнение 18 месеца и първоначална стойност около 35,5 млн. лв. без ДДС. Първо е обновена тръбата в посока Варна. Работата по тръбата към София започва, но през юли 2025 г. е спряна.

Срутище удължава срока и оскъпява проекта

От АПИ обясниха, че при портала на тунела се е активирало срутище, което е наложило допълнително проектиране, укрепване и промени в строителните решения. По данни, цитирани от Economic.bg, с анекс от юни 2025 г. стойността на договора е увеличена от около 18,1 млн. евро до близо 21,6 млн. евро без ДДС, а срокът за строително-монтажните работи е удължен до 23,9 месеца.

Членът на управителния съвет на АПИ Венцислав Ангелов заяви, че натрупаното забавяне е около година и половина. „В момента състоянието на лявата тръба е в критично състояние и ние не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, каза той пред bTV.

На 12 октомври движението беше прехвърлено двупосочно в тръбата за Варна. Така ремонтът съвпадна с блокирания обходен маршрут през Витиня, където компрометирана анкерна стена не позволява безопасно движение. Пътят през Арабаконак също не беше подготвен за поемане на трафика.

Министърът: ремонтът е отложен заради летния трафик

Регионалният министър Иван Шишков защити решението ремонтът да продължи през есента, като посочи, че целта е била да се избегне най-интензивното движение през летните месеци. Той призна, че това не е предотвратило проблемите, след като трафикът се е оказал по-силен от очакваното.

„Ако не бяхме затворили тунела, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки“, заяви Иван Шишков.

Именно това обяснение е в центъра на критиките на Института за пътна безопасност. От организацията поставят въпроса защо подготовката на обходни маршрути не е започнала предварително, след като ремонтът е бил планиран и договорен отдавна. Според ИПБ едновременното ограничаване на движението през тунела и затварянето на единствения практически обход е резултат от институционално бездействие.

Какви мерки се предприемат сега

След спешна среща в МРРБ беше обявено, че от 23 октомври строителят ще работи на две смени. За тежкотоварните автомобили над 12 тона се предвиждат ограничения в пиковите часове в петък и неделя, а държавата ще финансира възстановяването на общинския път през Арабаконак. МРРБ очаква трасето да бъде приведено в проходимо състояние за около 20 дни, в зависимост от времето.

По данни на АПИ около 18 декември движението временно ще бъде възстановено и в двете тръби заради коледните и новогодишните пътувания. След празниците ремонтът ще продължи. АПИ посочва април 2027 г. като срок за окончателното завършване на дейностите, докато министър Шишков говори за приключване през лятото на 2027 г.

Ето какво се казва още в становището:

Сега държавата трябва да подготви обходен маршрут в рамките на около 20 дни. Но какво точно ще бъде направено — обикновен ремонт на настилката или основен ремонт с промяна на пътната конструкция и габарита?

Още по-важният въпрос е дали пътят през Арабаконак е оразмерен да поеме тежкотоварния трафик, който се очаква да бъде пренасочен през него. Един неподготвен за подобно натоварване път може да превърне обхода в допълнителен риск за живота и здравето на хората.

Къде е оценката на риска? Кой е проверил техническата годност на трасето? Кой ще носи отговорност, ако в резултат на неподходящо организирания обход възникнат тежки катастрофи?

Обявеният от министъра "червен код“ е за цялото Министерство на регионалното развитие и е показателен за управлението на риска в държавата. Вместо подготовка и превенция получаваме действия в последния момент.

Институтът за пътна безопасност не очаква отговор от министър Шишков. Поставяме тези въпроси публично и ще наблюдаваме лично строителните дейности по обхода през Арабаконак, за да установим какво реално се изпълнява и дали то отговаря на изискванията за безопасност.

Когато един ремонт е планиран от две години, но обходът се подготвя за 20 дни, въпросът не е само колко бързо ще бъде направен. Въпросът е кой управлява риска и кой ще понесе отговорността за последствията.

Източници: segabg.com, btvnovinite.bg, mrrb.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    4 2 Отговор
    Много говорят и нищо не правят, а такъв майстор още не съм виждал.

    14:42 22.10.2026

  • 2 ШЕФА

    6 2 Отговор
    ИПБ,не лятото проспаха,а две лета,и това е поредното затваряне на тунела за ремонт,а колко пари откраднаха преди това за псевдо саниране и ремонти,и всички знаят кои са крадците,но нищо !

    14:45 22.10.2026

  • 3 Питащ

    5 1 Отговор
    Аз мога ли да попитам защо поредното НПО носи наименование на държавна институция ? И тия ли като петроханците са регистрирани по времето на шарлатаните?

    15:01 22.10.2026

  • 4 Пламен

    4 1 Отговор
    ГЕРБ няма да спрат да саботират БЪЛГАРИЯ. Радев им затвори кранчетата и вече не могат да крадат. Както правеха това необезпокоявани 20 години.

    15:01 22.10.2026

  • 5 Мемфис

    0 2 Отговор
    Крадците са “гръбнака на червената мафия”, която в момента снася яко на Румен Живков!

    15:05 22.10.2026

  • 6 Анджо

    1 0 Отговор
    Те се саботират сами, имат цялата власт на разположение.

    15:05 22.10.2026

  • 7 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    В родината ни почти не останаха читави професионалисти. Напълни се с полуграмотни нагаждачи не виждащи по-далеч от носът си. Затова и ремонтите са такива недогледани и недопланирани.

    15:38 22.10.2026