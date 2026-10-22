ИПБ: Защо МРРБ проспа лятото преди ремонта на „Топли дол“

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Институтът за пътна безопасност обвини Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ в лошо планиране на ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Според организацията държавата е разполагала с близо две години, за да подготви ремонта и обходните маршрути, но е изчакала до края на активния сезон, когато затварянето на едната тръба доведе до километрични задръствания.

Ремонтът на съоръжението започва през ноември 2023 г. след договор, сключен месец по-рано, със срок за изпълнение 18 месеца и първоначална стойност около 35,5 млн. лв. без ДДС. Първо е обновена тръбата в посока Варна. Работата по тръбата към София започва, но през юли 2025 г. е спряна.

Срутище удължава срока и оскъпява проекта

От АПИ обясниха, че при портала на тунела се е активирало срутище, което е наложило допълнително проектиране, укрепване и промени в строителните решения. По данни, цитирани от Economic.bg, с анекс от юни 2025 г. стойността на договора е увеличена от около 18,1 млн. евро до близо 21,6 млн. евро без ДДС, а срокът за строително-монтажните работи е удължен до 23,9 месеца.

Членът на управителния съвет на АПИ Венцислав Ангелов заяви, че натрупаното забавяне е около година и половина. „В момента състоянието на лявата тръба е в критично състояние и ние не можем да си позволим да пропускаме повече движение през нея, тъй като е опасна“, каза той пред bTV.

На 12 октомври движението беше прехвърлено двупосочно в тръбата за Варна. Така ремонтът съвпадна с блокирания обходен маршрут през Витиня, където компрометирана анкерна стена не позволява безопасно движение. Пътят през Арабаконак също не беше подготвен за поемане на трафика.

Министърът: ремонтът е отложен заради летния трафик

Регионалният министър Иван Шишков защити решението ремонтът да продължи през есента, като посочи, че целта е била да се избегне най-интензивното движение през летните месеци. Той призна, че това не е предотвратило проблемите, след като трафикът се е оказал по-силен от очакваното.

„Ако не бяхме затворили тунела, щяхме да говорим не за тапи, а за линейки“, заяви Иван Шишков.

Именно това обяснение е в центъра на критиките на Института за пътна безопасност. От организацията поставят въпроса защо подготовката на обходни маршрути не е започнала предварително, след като ремонтът е бил планиран и договорен отдавна. Според ИПБ едновременното ограничаване на движението през тунела и затварянето на единствения практически обход е резултат от институционално бездействие.

Какви мерки се предприемат сега

След спешна среща в МРРБ беше обявено, че от 23 октомври строителят ще работи на две смени. За тежкотоварните автомобили над 12 тона се предвиждат ограничения в пиковите часове в петък и неделя, а държавата ще финансира възстановяването на общинския път през Арабаконак. МРРБ очаква трасето да бъде приведено в проходимо състояние за около 20 дни, в зависимост от времето.

По данни на АПИ около 18 декември движението временно ще бъде възстановено и в двете тръби заради коледните и новогодишните пътувания. След празниците ремонтът ще продължи. АПИ посочва април 2027 г. като срок за окончателното завършване на дейностите, докато министър Шишков говори за приключване през лятото на 2027 г.

Ето какво се казва още в становището:

Сега държавата трябва да подготви обходен маршрут в рамките на около 20 дни. Но какво точно ще бъде направено — обикновен ремонт на настилката или основен ремонт с промяна на пътната конструкция и габарита?

Още по-важният въпрос е дали пътят през Арабаконак е оразмерен да поеме тежкотоварния трафик, който се очаква да бъде пренасочен през него. Един неподготвен за подобно натоварване път може да превърне обхода в допълнителен риск за живота и здравето на хората.

Къде е оценката на риска? Кой е проверил техническата годност на трасето? Кой ще носи отговорност, ако в резултат на неподходящо организирания обход възникнат тежки катастрофи?

Обявеният от министъра "червен код“ е за цялото Министерство на регионалното развитие и е показателен за управлението на риска в държавата. Вместо подготовка и превенция получаваме действия в последния момент.

Институтът за пътна безопасност не очаква отговор от министър Шишков. Поставяме тези въпроси публично и ще наблюдаваме лично строителните дейности по обхода през Арабаконак, за да установим какво реално се изпълнява и дали то отговаря на изискванията за безопасност.

Когато един ремонт е планиран от две години, но обходът се подготвя за 20 дни, въпросът не е само колко бързо ще бъде направен. Въпросът е кой управлява риска и кой ще понесе отговорността за последствията.

Източници: segabg.com, btvnovinite.bg, mrrb.bg