Властта в лабиринта на хаоса — как се канят кадри в АПИ?

Докато премиерът е фокусиран върху геополитически и европейски въпроси, ведомствата у нас изглеждат безнадеждно изгубени в институционален хаос. В името на прозрачността и безопасността по българските пътища, Екипът на Института за пътна безопасност (ИПБ) поставя четири ключови въпроса към регионалния министър арх. Иван Шишков относно моралните и професионалните критерии при кадровите рокади в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от 29.05.2026 г.
Четирите абсурда в биографията на Венцислав Ангелов:
1. От дистрибутор на кафе до шеф в АПИ (виж таблица 1)
Според официалната справка за трудов стаж, преди да влезе в структурите на АПИ, г-н Венцислав Ангелов няма предходен професионален опит в сферата на строителството. Каква е институционалната логика човек, чиято биография включва позиции като дистрибутор на кафе, да направи главозамайващ скок до директор на Областно пътно управление (ОПУ) – Велико Търново, а отскоро — и до член на Управителния съвет на цялата АПИ? Кафето ли е тайната съставка за управлението на асфалта и милионните бюджети у нас?
2. Експресна магистратура за 20 дни
През януари 2019 г. г-н Ангелов е официално недопуснат до конкурс за директор на ОПУ-Велико Търново поради липса на задължителната степен „магистър“. Само месец по-късно (през февруари 2019 г.) него вече го одобряват като кандидат с налична магистратура. Институциите ли се огънаха, или законите на времето, за да се появи това експресно образование за броени дни?
3. Изчезналият „германски опит“
МРРБ публикува информация за 4 години трудов стаж на г-н Ангелов във водеща пътностроителна компания в Германия. В наличните му трудови документи обаче липсва каквато и да е информация за опит в чужбина. Защо официалната му автобиография от 2025 г. се разминава сериозно с данните на сайтовете на МРРБ и АПИ? Коя биография е истинската?
4. Мантинела вместо ремонт на авариен мост
На 3 юни 2024 г. при трагичен инцидент със смъртен случай на мост до с. Плаково, Институтът по пътища и мостове излиза със заключение, че съоръжението е в критично състояние, изисква незабавно спиране на движението и спешно конструктивно укрепване. Под ръководството на г-н Ангелов обаче експертното мнение е преразгледано, а „ремонтът“ се свежда до простото монтиране на една мантинела и пускане на трафика. Така ли се управлява рискът за живота на българските граждани?
Ангажираността на премиера на европейската сцена не е извинение за неговите министри да допускат административен хаос и абсурдни кадрови назначения у дома.
Екипът на ИПБ настоява за незабавна, независима и публична проверка на образованието, документите и професионалния опит на г-н Венцислав Ангелов. Обществото има право да знае в чии ръце оставя милиардите за българските пътища и сигурността на своя живот!
Веднага след като стана ясно, че Институтът за пътна безопасност разследва случая, от официалните информационни канали на АПИ и МРРБ светкавично бе премахната информацията за въпросната "работа в Германия". Този опит за заличаване на следи и спешно покриване на изфабрикувани биографии доказва, че институциите действат в режим на паника, пишат от Института.
ИПБ подчертава, че не би търсил политическо заяждане, ако насреща нямаше гръмка заявка за почтеност и нов морал от страна на "Прогресивна България". Реалността обаче показва точно обратното – на ключови позиции в държавата се назначават кадри, дълбоко свързани с порочните и компрометирани практики на ГЕРБ още от 2019 година. Зад маската на промяната прозира същата стара номенклатура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
09:46 04.06.2026
2 а аз се чудя
До коментар #1 от "честен ционист":защо Кирил Петков обвиняваше ГЕРБ, че имали безкрайно много кадърни кадри и не останали за другите партии.
09:53 04.06.2026
3 В Университетите е страшно!
09:54 04.06.2026
4 мхмхм
То си е силова групировка, едните просто посочват на другите кой да пребият или да затворят или да убият. На тях причина не им трябва. Като кажат, т.е. като си измислят че си виновен за нещо е причина.
09:56 04.06.2026
5 Ами те са там !
А Не да си Вършат Работата !
А пък каквото, откадето Закачи ! Е Добре Дошло !
Пък Пак ще има Бонуси !
И Банкети !
09:58 04.06.2026
6 Малкият хладилник как е?
09:59 04.06.2026
7 МИ ТО АПИ ОТ ТАМ
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