Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в сряда (13 май)

Спортът по ТВ в сряда (13 май)

13 Май, 2026 06:15 1 177 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (13 май) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.00 Колоездене: Обиколка на Азербайджан, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

13.00 Колоездене: Обиколка на Италия, пети етап, мъже Евроспорт 1

15.15 Славия – Добруджа Диема спорт

16.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

17.45 ЦСКА – ЦСКА 1948 Диема спорт

19.30 ПАОК – АЕК Нова спорт

20.00 Виляреал – Севиля МАХ Спорт 4

20.15 Лудогорец – Левски Диема спорт

20.30 Генчлербирлиги – Трабзонспор МАХ Спорт 2

21.30 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

22.00 Лацио – Интер МАХ Спорт 3

22.00 Манчестър Сити – Кристъл Палас Диема спорт 2

22.00 Стокпорт – Стивънидж Диема спорт 3

22.30 Алавес – Барселона МАХ Спорт 4

04.30 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове