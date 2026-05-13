Суарес аут за Мондиал 2026

13 Май, 2026 07:00 1 142 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

39-годишният нападател на Интер Маями Луис Суарес няма да бъде включен в състава на уругвайския национален отбор за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Това съобщи известният уругвайският журналист Родри Васкес в социалната мрежа X.

Според източника, Суарес вече е пропуснат от предварителния разширен списък с играчи за Световното първенство. Отбелязва се, че няма да има „последен танц“ за водещия голмайстор на уругвайския национален отбор за всички времена на Световното първенство.

По-рано беше съобщено, че футболистът, който приключи международната си кариера през септември 2024 г., е изразил готовност да помогне на националния отбор, ако има нужда от него.

В груповата фаза на турнира Уругвай ще се изправи срещу Испания, Кабо Верде и Саудитска Арабия. Луис Суарес остава водещият реализатор във вечната голмайсторска ранглиста със своите 69 гола за националния си отбор. С националната фланелка живата легенда на уругвайския футбол спечели Копа Америка (2011), както и веднъж стигна до 1/2-финал на Световно първенство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

