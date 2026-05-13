Милан иска нападател на Ювентус

Милан обмисля да привлече нападателя на Ювентус Душан Влахович през предстоящия трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport.

Според източник, клубът от Милано може да направи оферта за 26-годишния нападател, ако старши треньорът Масимилиано Алегри остане на поста си.

Will Dusan #Vlahovic still be at Juventus, or is a new chapter awaiting him in his career, perhaps at #Milan? 🤔#ForzaMilan 🔴⚫️ https://t.co/3GaDPeGLZh — MilanReports (@MilanReportscom) May 12, 2026

Договорът на Влахович с Ювентус изтича това лято и все още не е гарантирано, че преговорите за удължаване ще бъдат успешни. На фона на несигурността около бъдещето на сръбския нападател, Милан следи отблизо ситуацията и оценява възможността за трансфер.

Байерн (Мюнхен), Уест Хам Юнайтед и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Влахович.

Нападателят е отбелязал пет гола и е направил една асистенция в 17 мача от Серия А този сезон.