Новини
Спорт »
Световен футбол »
Милан иска нападател на Ювентус

Милан иска нападател на Ювентус

13 Май, 2026 06:45 745 0

  • милан-
  • ювентус-
  • душан влахович-
  • футбол

Клубът от Милано може да направи оферта за Душан Влахович

Милан иска нападател на Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Милан обмисля да привлече нападателя на Ювентус Душан Влахович през предстоящия трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport.

Според източник, клубът от Милано може да направи оферта за 26-годишния нападател, ако старши треньорът Масимилиано Алегри остане на поста си.

Договорът на Влахович с Ювентус изтича това лято и все още не е гарантирано, че преговорите за удължаване ще бъдат успешни. На фона на несигурността около бъдещето на сръбския нападател, Милан следи отблизо ситуацията и оценява възможността за трансфер.

Байерн (Мюнхен), Уест Хам Юнайтед и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Влахович.

Нападателят е отбелязал пет гола и е направил една асистенция в 17 мача от Серия А този сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове