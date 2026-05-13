Автогол в последната секунда отложи празненствата на Роналдо и Ал Насър за титлата

Кристиано Роналдо и Ал Насър пропуснаха отлична възможност да си гарантират титлата в Саудитска Арабия, след като допуснаха късен гол за крайното 1:1 срещу Ал Хилал на Симоне Индзаги.

Тимът на Жорже Жезуш беше само на секунди от победата в директния сблъсък, която щеше почти да реши битката за първото място. В самия край обаче Ал Хилал стигна до изравняване след центриране от тъч и сериозна грешка на вратаря Бенто.

Попадението запази надеждите на отбора на Инзаги за титлата, докато разочарованието в лагера на Ал Насър беше огромно. След последния съдийски сигнал Роналдо видимо трудно прие изпуснатата победа.

Въпреки пропуснатия шанс, Ал Насър остава в добра позиция и при успех в последния си мач ще си осигури шампионската титла.