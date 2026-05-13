Автогол в последната секунда отложи празненствата на Роналдо и Ал Насър за титлата

13 Май, 2026 06:30 1 479 2

Ал Насър беше на крачка от шампионския триумф срещу Ал Хилал, но гол в добавеното време отложи развръзката

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо и Ал Насър пропуснаха отлична възможност да си гарантират титлата в Саудитска Арабия, след като допуснаха късен гол за крайното 1:1 срещу Ал Хилал на Симоне Индзаги.

Тимът на Жорже Жезуш беше само на секунди от победата в директния сблъсък, която щеше почти да реши битката за първото място. В самия край обаче Ал Хилал стигна до изравняване след центриране от тъч и сериозна грешка на вратаря Бенто.

Попадението запази надеждите на отбора на Инзаги за титлата, докато разочарованието в лагера на Ал Насър беше огромно. След последния съдийски сигнал Роналдо видимо трудно прие изпуснатата победа.

Въпреки пропуснатия шанс, Ал Насър остава в добра позиция и при успех в последния си мач ще си осигури шампионската титла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амбициозното испанско

    0 8 Отговор
    комплексирано ци.ане с маниакални амбиции никога няма да стигне до най- високия връх - с труд може да се постигне много, но талантът е това, което разделя много добрите от великите...

    Коментиран от #2

    07:02 13.05.2026

  • 2 Не е испанско,

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Амбициозното испанско":

    а португалско. Но това не променя нищо...

    07:16 13.05.2026

