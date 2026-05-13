Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Баскетбол »
НБА в траур: Брандън Кларк почина едва на 29 години

НБА в траур: Брандън Кларк почина едва на 29 години

13 Май, 2026 06:13 2 306 3

  • брандън кларк-
  • нба-
  • спорт

Баскетболистът на Мемфис е бил открит мъртъв в дома си в Лос Анджелис, а властите разследват предполагаема свръхдоза

НБА в траур: Брандън Кларк почина едва на 29 години - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Светът на НБА беше разтърсен от трагична новина, след като стана ясно, че играчът на Мемфис Гризлис Брандън Кларк е починал на едва 29-годишна възраст.

Според информацията американските власти са открили канадския баскетболист мъртъв в апартамента му в Лос Анджелис, а първоначалните данни сочат предполагаема свръхдоза.

Пожарната служба в Лос Анджелис е реагирала на сигнал за спешен медицински случай в понеделник следобед. При пристигането на място парамедиците са констатирали смъртта на Кларк. Според разследващите в жилището са били открити предмети, свързани с употреба на наркотици.

Очаква се аутопсия да установи точната причина за смъртта.

Кларк беше избран от Мемфис Гризлис под №21 в драфта на НБА през 2019 година и прекара цялата си професионална кариера в клуба. През последния сезон той записа само два мача заради проблеми с контузии в коляното и прасеца.

От Мемфис публикуваха емоционално съобщение след трагедията:

„Дълбоко натъжени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек. Влиянието му върху организацията и общността на Мемфис никога няма да бъде забравено.“


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    Като видиш как се е изрисувал и вече ти е ясно, че е друсалник...

    Коментиран от #3

    12:03 13.05.2026

  • 3 ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Едно наркоманче ти е сложило минус!

    12:24 13.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове