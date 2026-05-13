НБА в траур: Брандън Кларк почина едва на 29 години

Светът на НБА беше разтърсен от трагична новина, след като стана ясно, че играчът на Мемфис Гризлис Брандън Кларк е починал на едва 29-годишна възраст.
Според информацията американските власти са открили канадския баскетболист мъртъв в апартамента му в Лос Анджелис, а първоначалните данни сочат предполагаема свръхдоза.
Пожарната служба в Лос Анджелис е реагирала на сигнал за спешен медицински случай в понеделник следобед. При пристигането на място парамедиците са констатирали смъртта на Кларк. Според разследващите в жилището са били открити предмети, свързани с употреба на наркотици.
Очаква се аутопсия да установи точната причина за смъртта.
Кларк беше избран от Мемфис Гризлис под №21 в драфта на НБА през 2019 година и прекара цялата си професионална кариера в клуба. През последния сезон той записа само два мача заради проблеми с контузии в коляното и прасеца.
От Мемфис публикуваха емоционално съобщение след трагедията:
„Дълбоко натъжени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек. Влиянието му върху организацията и общността на Мемфис никога няма да бъде забравено.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #3
12:03 13.05.2026
3 ха-ха-ха
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Едно наркоманче ти е сложило минус!
12:24 13.05.2026