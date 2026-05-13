НБА в траур: Брандън Кларк почина едва на 29 години

Светът на НБА беше разтърсен от трагична новина, след като стана ясно, че играчът на Мемфис Гризлис Брандън Кларк е починал на едва 29-годишна възраст.

Според информацията американските власти са открили канадския баскетболист мъртъв в апартамента му в Лос Анджелис, а първоначалните данни сочат предполагаема свръхдоза.

Пожарната служба в Лос Анджелис е реагирала на сигнал за спешен медицински случай в понеделник следобед. При пристигането на място парамедиците са констатирали смъртта на Кларк. Според разследващите в жилището са били открити предмети, свързани с употреба на наркотици.

Очаква се аутопсия да установи точната причина за смъртта.

Кларк беше избран от Мемфис Гризлис под №21 в драфта на НБА през 2019 година и прекара цялата си професионална кариера в клуба. През последния сезон той записа само два мача заради проблеми с контузии в коляното и прасеца.

От Мемфис публикуваха емоционално съобщение след трагедията:

„Дълбоко натъжени сме от трагичната загуба на Брандън Кларк. Той беше изключителен съотборник и още по-добър човек. Влиянието му върху организацията и общността на Мемфис никога няма да бъде забравено.“