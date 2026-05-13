Иран постави пет условия, за да продължи преговорите със САЩ

Иран няма да започне втори кръг от преговори със Съединените щати, освен ако Вашингтон не изпълни пет искания, съобщи информационната агенция Fars, позовавайки се на свой източник.

Fars отбелязва, че посочените условия са гаранции за доверие за преговори със Съединените щати:

Прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан;

Вдигане на антииранските санкции;

Освобождаване на ирански активи;

Обезщетение за щети, причинени от боевете;

Признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток.

„Тези условия са поставени единствено, за да създадат минимално ниво на доверие за връщане към преговорния процес и Техеран смята, че без практическото прилагане на тези точки е невъзможно да се започнат нови преговори“, се казва в доклада.

Иран е представил петте искания в отговор на американското мирно предложение, състоящи се от 14 точки. Източници на агенцията отбелязаха, че предложенията на САЩ са били изцяло едностранчиви и насочени към осигуряване на интересите на Вашингтон.

„В това предложение американците се опитваха да постигнат целите, които не успяха да постигнат във войната, чрез преговори“, пише Fars, позовавайки се на източници.

На 3 май стана известно, че Техеран е представил на Вашингтон 14-точков мирен план, очертаващ ключови условия за прекратяване на конфликта. Документът беше споделен с Пакистан като част от текущата комуникация между Техеран и Вашингтон и беше отговор на предложението на САЩ от девет точки.

На 6 май Axios съобщи, че САЩ и Иран са близо до сключването на кратък меморандум за разбирателство, който би формализирал края на конфликта в Близкия изток и би определил рамката за по-нататъшни ядрени преговори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че ключовото искане на САЩ е отказът на Иран от ядрени оръжия.

Според Wall Street Journal, Иран и САЩ може да възобновят преговорите тази седмица в Исламабад. Axios съобщи, че двете страни са близо до споразумение.