Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран постави пет условия, за да продължи преговорите със САЩ

Иран постави пет условия, за да продължи преговорите със САЩ

13 Май, 2026 06:57, обновена 13 Май, 2026 07:02 4 541 37

  • иран-
  • преговори-
  • сащ-
  • условия

Те са своеобразна "гаранция за доверие", обяви Техеран

Иран постави пет условия, за да продължи преговорите със САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран няма да започне втори кръг от преговори със Съединените щати, освен ако Вашингтон не изпълни пет искания, съобщи информационната агенция Fars, позовавайки се на свой източник.

Fars отбелязва, че посочените условия са гаранции за доверие за преговори със Съединените щати:

Прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан;
Вдигане на антииранските санкции;
Освобождаване на ирански активи;
Обезщетение за щети, причинени от боевете;
Признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток.

„Тези условия са поставени единствено, за да създадат минимално ниво на доверие за връщане към преговорния процес и Техеран смята, че без практическото прилагане на тези точки е невъзможно да се започнат нови преговори“, се казва в доклада.

Иран е представил петте искания в отговор на американското мирно предложение, състоящи се от 14 точки. Източници на агенцията отбелязаха, че предложенията на САЩ са били изцяло едностранчиви и насочени към осигуряване на интересите на Вашингтон.

„В това предложение американците се опитваха да постигнат целите, които не успяха да постигнат във войната, чрез преговори“, пише Fars, позовавайки се на източници.

На 3 май стана известно, че Техеран е представил на Вашингтон 14-точков мирен план, очертаващ ключови условия за прекратяване на конфликта. Документът беше споделен с Пакистан като част от текущата комуникация между Техеран и Вашингтон и беше отговор на предложението на САЩ от девет точки.

На 6 май Axios съобщи, че САЩ и Иран са близо до сключването на кратък меморандум за разбирателство, който би формализирал края на конфликта в Близкия изток и би определил рамката за по-нататъшни ядрени преговори.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че ключовото искане на САЩ е отказът на Иран от ядрени оръжия.

Според Wall Street Journal, Иран и САЩ може да възобновят преговорите тази седмица в Исламабад. Axios съобщи, че двете страни са близо до споразумение.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гресдер

    12 38 Отговор
    Супер. Ще има още бомбе на чаашмари

    07:05 13.05.2026

  • 2 Кривоверен алкаш

    15 32 Отговор
    Тръмпоча може... и е....неадекватен.,но не до толкова че да се съгласи на тези искания на пижамите...

    07:10 13.05.2026

  • 3 П. Петков

    47 5 Отговор
    Става все по-интересно какво ще излезе от пачите яйца, на които се насади оранжевият клоун от Белия дом.

    Коментиран от #11

    07:12 13.05.2026

  • 4 смех

    12 46 Отговор
    Какви условия бе пещерняци
    На Израел най развитата държава ще посягат ЯО ще правят.

    Коментиран от #37

    07:12 13.05.2026

  • 5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ

    25 3 Отговор
    Ще обясни на кравите какви са исканията на Иран.

    07:21 13.05.2026

  • 6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    4 30 Отговор
    Давайте го. Иначе ще ви сгазят.

    Коментиран от #13, #14

    07:24 13.05.2026

  • 7 Мдаа...

    39 0 Отговор
    Смеехме се на бай дъно, но се оказа, че най смешния президент на сащ в историята е инф@нтилния иди0т тръмп.

    А си бяха велика държава сащ... как се докараха до тук?!?

    Коментиран от #17

    07:34 13.05.2026

  • 8 Госあ

    27 3 Отговор
    Китай имат поне три вида хиперзвукови ракети за самолетоносачи. Крайно време е да даде най евтините на Иран.

    Коментиран от #28

    07:36 13.05.2026

  • 9 Иван

    27 2 Отговор
    Тези условия са супер!!!...... но не са достатъчни. ИРАН трябва да постави още условия.

    Коментиран от #18

    07:43 13.05.2026

  • 10 Познато

    26 0 Отговор
    При тези антагонистичи изискаваниа от двете страни, ще има възстановяване на бойните действия. Ще победи не по-силният, а този с по-висок дух.

    07:51 13.05.2026

  • 11 То е ясно

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "П. Петков":

    Щ прави военен парад без военно техника и без памперси Вече го видяхме Сраха какво не прави

    08:06 13.05.2026

  • 12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 12 Отговор
    За кво ли е на Аятоласите.

    Коментиран от #16

    08:08 13.05.2026

  • 13 Зевзек

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    "ще ви сгазят"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - значи да сега не можаха да ги сгазят ама от посолството ви увериха че от тук нататък вече ЩЕ ги сгазят.

    Мъка, мъка

    Коментиран от #31

    08:08 13.05.2026

  • 14 Ъъъъ

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Как ще ги сгазят? С приказки не става, а армия и оръжие нямат!😂

    Коментиран от #30

    08:09 13.05.2026

  • 15 точка

    25 1 Отговор
    Нечувано и невиждано досега. Иран иска капитулацията на ХЕГЕМОНА на света!! явно много неща премълчават западните СМИ. Досега никоЙ не се е осмелявал да иска репараций от САЩ. Самото поставяне на условия е победа за Иран. Иран се оказа възелът на битката Запад /ЮГ и заедно с битката в Украйна очерта появата на Новият Световен Ред извън контрола на Запада.

    08:09 13.05.2026

  • 16 Запознат

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    За да се пазят от краварите - който има атом не става за "демократизиране" и господарите ти не могат да му откраднат петрола.

    Коментиран от #20, #36

    08:10 13.05.2026

  • 17 Бедна жалка САЩ

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа...":

    А всеки си мечтае да иде там да живее Колко»тъпи и прости « българския родители има в България че с парите си прощать децата си да учат и остават в САЩ И загниващия капитализъм

    Коментиран от #19, #21, #27

    08:12 13.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Запознат

    22 3 Отговор

    До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":

    "А всеки си мечтае да иде там да живее"

    Сега не бъркай мечтите на нашите наведени козячета със "всеки". Много бяха там и се завърнаха.

    Пък и вечни империи няма - ако краварите не могат да крадат от целия свят и да са "богати" никой няма да отиде там.

    08:15 13.05.2026

  • 20 Сигурно е така

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Които няма атом «бомбандирване на детски градини и мирни селима» и вземането му на житото и го продава за своя сметка Това е фашизъм

    Коментиран от #22

    08:17 13.05.2026

  • 21 Антитрол

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":

    "Колко»тъпи и прости « българския родители има в България че с парите си прощать децата си да учат и остават в САЩ И загниващия капитализъм"

    Ако и България може да открадне петрола на Венецуела или Либия или Ирак знаеш ли колко прости американци ще си пращат децата да учат и да живеят при нас. Никой не отива в САЩ защото е "велика демокрация" а за пари. А краварите са богати защото крадат от целия свят включително и от нас.

    08:21 13.05.2026

  • 22 Запознат

    24 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сигурно е така":

    "и вземането му на житото и го продава за своя сметка Това е фашизъм"

    Обаче ако вземеш петрола на някоя държавица това вече не е фашизъм нали - може и някое девическо училище да удариш за тази цел. Ех пусто как така едностранно виждате - в канчето на господарите не дават да се гледа.

    08:24 13.05.2026

  • 23 Васил

    6 10 Отговор
    Нали се сещате че тези Ирански условия никой няма да ги приеме просто Американците ща седят на гюме и ще и крадат петрола от танкерите а те ще лапат мухите.

    Коментиран от #24, #25

    08:26 13.05.2026

  • 24 Антитрол

    14 1 Отговор

    До коментар #23 от "Васил":

    "Американците ща седят на гюме и ще и крадат петрола от танкерите а те ще лапат мухите"

    Той петрола щом напусне терминала вече не е ирански - обикновено плащаш и тогава ти пълнят танкера. В повечето случаи е китайски и индийски петрола - господарите ти дали ще посмеят да го откраднат.

    08:31 13.05.2026

  • 25 Зевзек

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Васил":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ - абе защо цялата козяшка пропаганда е само в бъдеще време - да не са ги водили организирано под строй на врачка от посолството. Нещо не им се говори за настоящия провал и срам за господарите им.

    08:33 13.05.2026

  • 26 Оракула от Делфи

    12 3 Отговор
    Условията за преговори на Иран срещу САЩ ,са условия на победител ,
    от ясно по - ясно е, че "Мироптвореца" е заръфал дървото до болка в
    устата си!!!
    Мрънкането за обогатения от Иран уран , е " парашут" който виждаме ,
    че няма да се отвори!!!
    Всъщност посреденика Пакистан е много по- коварна държава от Иран ,
    от гледна точка на държавен - тероризъм , държава която САЩ въоръжи с атомно оръжие (без да иска) ,по времето на талибанската война!
    Дори урана на Иран да се елеминира от употреба , не играае
    превентивна роля в случая , докато Пакистан е атомна сила!!!
    Така че, една птичка пролет не прави???
    Проблема за" Миротворца" са петрола и парите а не урана!!!

    08:46 13.05.2026

  • 27 Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":

    По-добре ги пращайте в Иран.

    08:55 13.05.2026

  • 28 Мишел

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Китай, Русия и Северна Корея дават на Иран каквото му е необходимо, за да устои и да победи САЩ и Израел.

    Коментиран от #32

    09:21 13.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    Тапата седи отзад на Аятоласите в Залива.
    Тръмп може да чака.
    Ама аятоласите ша пукясат от глад и жажда.
    Пък и петродолари нема, не а износ.

    10:49 13.05.2026

  • 31 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Зевзек":

    И в момента САЩ газят аятоласите.
    Блокадата остава.
    Нема износ, нема кво да папкат.
    И Биби може от време на време да ги подхваща.

    10:52 13.05.2026

  • 32 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Надяваш ли де или го прочете някъде.
    Аман от глупости. И от де ще мине това? По суша? На 15 ли си?

    Коментиран от #33

    11:03 13.05.2026

  • 33 хамсал

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха":

    Що си мислиш, че си най-умния? Иран има...морска граница с РФ, Каспийско море. "Израелските военновъздушни сили извършиха безпрецедентна атака срещу ирански военноморски плавателен съд в акваторията на Каспийско море.", защо го направиха евреите? А алъш вериша за Китай върви през Пакистан.

    Коментиран от #34, #35

    11:13 13.05.2026

  • 34 ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "хамсал":

    И като имат какво? Доказателства някакви? Факти? Данни поне? Както казах - МЕРАЦИ на рояци.

    13:05 13.05.2026

  • 35 ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "хамсал":

    Кажи нещо бе? Медия някоя да твърди това? Човек от Иран, от Китай от Русия?
    Каквото и да е. Как така ти ЗНАЕШ, а никой друг не?! Сега разбираш ли как ви разобличаваме?!

    13:07 13.05.2026

  • 36 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    И с атом САЩ газят Иран....
    Ама ако атома е насочен не към САЩ

    13:21 13.05.2026

  • 37 Русия

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "смех":

    Утре и България може да почнат да бомбандират любимите ти евреи умнико.Ей така за кеф защото сме терористи например.

    10:48 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания