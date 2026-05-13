Иран постави пет условия, за да продължи преговорите със САЩ

Иран няма да започне втори кръг от преговори със Съединените щати, освен ако Вашингтон не изпълни пет искания, съобщи информационната агенция Fars, позовавайки се на свой източник.
Fars отбелязва, че посочените условия са гаранции за доверие за преговори със Съединените щати:
Прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан;
Вдигане на антииранските санкции;
Освобождаване на ирански активи;
Обезщетение за щети, причинени от боевете;
Признаване на суверенитета на Иран над Ормузкия проток.
„Тези условия са поставени единствено, за да създадат минимално ниво на доверие за връщане към преговорния процес и Техеран смята, че без практическото прилагане на тези точки е невъзможно да се започнат нови преговори“, се казва в доклада.
Иран е представил петте искания в отговор на американското мирно предложение, състоящи се от 14 точки. Източници на агенцията отбелязаха, че предложенията на САЩ са били изцяло едностранчиви и насочени към осигуряване на интересите на Вашингтон.
„В това предложение американците се опитваха да постигнат целите, които не успяха да постигнат във войната, чрез преговори“, пише Fars, позовавайки се на източници.
На 3 май стана известно, че Техеран е представил на Вашингтон 14-точков мирен план, очертаващ ключови условия за прекратяване на конфликта. Документът беше споделен с Пакистан като част от текущата комуникация между Техеран и Вашингтон и беше отговор на предложението на САЩ от девет точки.
На 6 май Axios съобщи, че САЩ и Иран са близо до сключването на кратък меморандум за разбирателство, който би формализирал края на конфликта в Близкия изток и би определил рамката за по-нататъшни ядрени преговори.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е заявявал, че ключовото искане на САЩ е отказът на Иран от ядрени оръжия.
Според Wall Street Journal, Иран и САЩ може да възобновят преговорите тази седмица в Исламабад. Axios съобщи, че двете страни са близо до споразумение.
1 Гресдер
07:05 13.05.2026
2 Кривоверен алкаш
07:10 13.05.2026
3 П. Петков
Коментиран от #11
07:12 13.05.2026
4 смех
На Израел най развитата държава ще посягат ЯО ще правят.
Коментиран от #37
07:12 13.05.2026
5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СИ
07:21 13.05.2026
6 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Коментиран от #13, #14
07:24 13.05.2026
7 Мдаа...
А си бяха велика държава сащ... как се докараха до тук?!?
Коментиран от #17
07:34 13.05.2026
8 Госあ
Коментиран от #28
07:36 13.05.2026
9 Иван
Коментиран от #18
07:43 13.05.2026
10 Познато
07:51 13.05.2026
11 То е ясно
До коментар #3 от "П. Петков":Щ прави военен парад без военно техника и без памперси Вече го видяхме Сраха какво не прави
08:06 13.05.2026
12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Коментиран от #16
08:08 13.05.2026
13 Зевзек
До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":"ще ви сгазят"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - значи да сега не можаха да ги сгазят ама от посолството ви увериха че от тук нататък вече ЩЕ ги сгазят.
Мъка, мъка
Коментиран от #31
08:08 13.05.2026
14 Ъъъъ
До коментар #6 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Как ще ги сгазят? С приказки не става, а армия и оръжие нямат!😂
Коментиран от #30
08:09 13.05.2026
15 точка
08:09 13.05.2026
16 Запознат
До коментар #12 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":За да се пазят от краварите - който има атом не става за "демократизиране" и господарите ти не могат да му откраднат петрола.
Коментиран от #20, #36
08:10 13.05.2026
17 Бедна жалка САЩ
До коментар #7 от "Мдаа...":А всеки си мечтае да иде там да живее Колко»тъпи и прости « българския родители има в България че с парите си прощать децата си да учат и остават в САЩ И загниващия капитализъм
Коментиран от #19, #21, #27
08:12 13.05.2026
19 Запознат
До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":"А всеки си мечтае да иде там да живее"
Сега не бъркай мечтите на нашите наведени козячета със "всеки". Много бяха там и се завърнаха.
Пък и вечни империи няма - ако краварите не могат да крадат от целия свят и да са "богати" никой няма да отиде там.
08:15 13.05.2026
20 Сигурно е така
До коментар #16 от "Запознат":Които няма атом «бомбандирване на детски градини и мирни селима» и вземането му на житото и го продава за своя сметка Това е фашизъм
Коментиран от #22
08:17 13.05.2026
21 Антитрол
До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":"Колко»тъпи и прости « българския родители има в България че с парите си прощать децата си да учат и остават в САЩ И загниващия капитализъм"
Ако и България може да открадне петрола на Венецуела или Либия или Ирак знаеш ли колко прости американци ще си пращат децата да учат и да живеят при нас. Никой не отива в САЩ защото е "велика демокрация" а за пари. А краварите са богати защото крадат от целия свят включително и от нас.
08:21 13.05.2026
22 Запознат
До коментар #20 от "Сигурно е така":"и вземането му на житото и го продава за своя сметка Това е фашизъм"
Обаче ако вземеш петрола на някоя държавица това вече не е фашизъм нали - може и някое девическо училище да удариш за тази цел. Ех пусто как така едностранно виждате - в канчето на господарите не дават да се гледа.
08:24 13.05.2026
23 Васил
Коментиран от #24, #25
08:26 13.05.2026
24 Антитрол
До коментар #23 от "Васил":"Американците ща седят на гюме и ще и крадат петрола от танкерите а те ще лапат мухите"
Той петрола щом напусне терминала вече не е ирански - обикновено плащаш и тогава ти пълнят танкера. В повечето случаи е китайски и индийски петрола - господарите ти дали ще посмеят да го откраднат.
08:31 13.05.2026
25 Зевзек
До коментар #23 от "Васил":ЩЕ ЩЕ ЩЕ - абе защо цялата козяшка пропаганда е само в бъдеще време - да не са ги водили организирано под строй на врачка от посолството. Нещо не им се говори за настоящия провал и срам за господарите им.
08:33 13.05.2026
26 Оракула от Делфи
от ясно по - ясно е, че "Мироптвореца" е заръфал дървото до болка в
устата си!!!
Мрънкането за обогатения от Иран уран , е " парашут" който виждаме ,
че няма да се отвори!!!
Всъщност посреденика Пакистан е много по- коварна държава от Иран ,
от гледна точка на държавен - тероризъм , държава която САЩ въоръжи с атомно оръжие (без да иска) ,по времето на талибанската война!
Дори урана на Иран да се елеминира от употреба , не играае
превентивна роля в случая , докато Пакистан е атомна сила!!!
Така че, една птичка пролет не прави???
Проблема за" Миротворца" са петрола и парите а не урана!!!
08:46 13.05.2026
27 Джо
До коментар #17 от "Бедна жалка САЩ":По-добре ги пращайте в Иран.
08:55 13.05.2026
28 Мишел
До коментар #8 от "Госあ":Китай, Русия и Северна Корея дават на Иран каквото му е необходимо, за да устои и да победи САЩ и Израел.
Коментиран от #32
09:21 13.05.2026
30 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #14 от "Ъъъъ":Тапата седи отзад на Аятоласите в Залива.
Тръмп може да чака.
Ама аятоласите ша пукясат от глад и жажда.
Пък и петродолари нема, не а износ.
10:49 13.05.2026
31 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #13 от "Зевзек":И в момента САЩ газят аятоласите.
Блокадата остава.
Нема износ, нема кво да папкат.
И Биби може от време на време да ги подхваща.
10:52 13.05.2026
32 ха ха
До коментар #28 от "Мишел":Надяваш ли де или го прочете някъде.
Аман от глупости. И от де ще мине това? По суша? На 15 ли си?
Коментиран от #33
11:03 13.05.2026
33 хамсал
До коментар #32 от "ха ха":Що си мислиш, че си най-умния? Иран има...морска граница с РФ, Каспийско море. "Израелските военновъздушни сили извършиха безпрецедентна атака срещу ирански военноморски плавателен съд в акваторията на Каспийско море.", защо го направиха евреите? А алъш вериша за Китай върви през Пакистан.
Коментиран от #34, #35
11:13 13.05.2026
34 ха ха
До коментар #33 от "хамсал":И като имат какво? Доказателства някакви? Факти? Данни поне? Както казах - МЕРАЦИ на рояци.
13:05 13.05.2026
35 ха ха
До коментар #33 от "хамсал":Кажи нещо бе? Медия някоя да твърди това? Човек от Иран, от Китай от Русия?
Каквото и да е. Как така ти ЗНАЕШ, а никой друг не?! Сега разбираш ли как ви разобличаваме?!
13:07 13.05.2026
36 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #16 от "Запознат":И с атом САЩ газят Иран....
Ама ако атома е насочен не към САЩ
13:21 13.05.2026
37 Русия
До коментар #4 от "смех":Утре и България може да почнат да бомбандират любимите ти евреи умнико.Ей така за кеф защото сме терористи например.
10:48 14.05.2026