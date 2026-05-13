Депутатите ще обсъдят законови промени срещу нелоялните търговски практики

Парламентът да обсъди днес на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Измененията са внесени от „Прогресивна България“.

Със законопроекта се предлага разширяване на обхвата на нелоялните търговски практики с нови такива, които обхващат реално установени проблеми в търговските отношения, уточни БТА.

Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаване на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията.

Промените в Закона за защита на конкуренцията са включени в проектопрограмата за тази седмица по предложение на парламентарната група на „Прогресивна България“.

Днес е първата работна сряда от месеца, в която има редовно пленарно заседание, и парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, които задължително се разглеждат от народните представители.

От ДПС предлагат парламентът да разгледа проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“.

От „Демократична България“ искат депутатите да обсъдят създаването на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства относно дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров – „Еврото“ и дейността на групата около Мартин Божанов – „Нотариуса“.

Предложението на „Продължаваме промяната“ е депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно действията на МВР и хода на разследването по случая от 6 май в Габрово на ул. „Митко Палаузов“, включително данните за нанесени телесни повреди с нож на непълнолетно лице, упражнено насилие над пострадалите в безсъзнание, предприетите мерки за защита на пострадалите и евентуално оказван натиск за промяна на правната квалификация на деянието.

От „Възраждане“ искат изслушване на министър-председателя Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов относно изнесената информация в авторитетното британско списание за военна авиация Air Forces Monthly, касаеща летящите цистерни на САЩ, които са базирани на летище „Васил Левски“ в София, по операции за презареждане на самолети във въздуха, които участват във военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Проектопрограмата предвижда първа точка в четвъртък да бъде първото четене на промени в Закона за защита на потребителите, внесени от „Прогресивна България“.

След това се предлага депутатите да разгледат на първо четене три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Първа точка в петък се предвижда да бъде първото четене на законопроект за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от „Прогресивна България“. След това се предлага да има редовен парламентарен контрол.