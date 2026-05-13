Новини
България »
София »
Депутатите ще обсъдят законови промени срещу нелоялните търговски практики

Депутатите ще обсъдят законови промени срещу нелоялните търговски практики

13 Май, 2026 07:06 1 381 19

  • депутати-
  • спекула-
  • цени-
  • мерки

Това предвижда проектопрограмата на парламента

Депутатите ще обсъдят законови промени срещу нелоялните търговски практики - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът да обсъди днес на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица. Измененията са внесени от „Прогресивна България“.

Със законопроекта се предлага разширяване на обхвата на нелоялните търговски практики с нови такива, които обхващат реално установени проблеми в търговските отношения, уточни БТА.

Създава се електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки, въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Целта е да се предотврати продължаване на вредно поведение, когато съществува риск от сериозно или трудно поправимо увреждане на конкуренцията.

Промените в Закона за защита на конкуренцията са включени в проектопрограмата за тази седмица по предложение на парламентарната група на „Прогресивна България“.

Днес е първата работна сряда от месеца, в която има редовно пленарно заседание, и парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред, които задължително се разглеждат от народните представители.

От ДПС предлагат парламентът да разгледа проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“.

От „Демократична България“ искат депутатите да обсъдят създаването на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства относно дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров – „Еврото“ и дейността на групата около Мартин Божанов – „Нотариуса“.

Предложението на „Продължаваме промяната“ е депутатите да изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно действията на МВР и хода на разследването по случая от 6 май в Габрово на ул. „Митко Палаузов“, включително данните за нанесени телесни повреди с нож на непълнолетно лице, упражнено насилие над пострадалите в безсъзнание, предприетите мерки за защита на пострадалите и евентуално оказван натиск за промяна на правната квалификация на деянието.

От „Възраждане“ искат изслушване на министър-председателя Румен Радев и на министъра на отбраната Димитър Стоянов относно изнесената информация в авторитетното британско списание за военна авиация Air Forces Monthly, касаеща летящите цистерни на САЩ, които са базирани на летище „Васил Левски“ в София, по операции за презареждане на самолети във въздуха, които участват във военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

Проектопрограмата предвижда първа точка в четвъртък да бъде първото четене на промени в Закона за защита на потребителите, внесени от „Прогресивна България“.

След това се предлага депутатите да разгледат на първо четене три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Първа точка в петък се предвижда да бъде първото четене на законопроект за промени в Закона за насърчаване на инвестициите, внесен от „Прогресивна България“. След това се предлага да има редовен парламентарен контрол.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съд и затвор

    11 5 Отговор
    За идиотите дето ни вкараха в еврозоната

    Коментиран от #13, #16

    07:11 13.05.2026

  • 2 Не разбирам

    8 8 Отговор
    защо регресивна България атакува търговските вериги, които работят в конкурентна среда, има пълна прозрачност на цените и огромни намаления, избор на стоки. Нямало български зеленчуци и плодове. И да има те са некачествени в сравнение например с гръцките, а и са много по- скъпи.

    Коментиран от #11

    07:12 13.05.2026

  • 3 Купих кашкавал от

    8 2 Отговор
    магазин на скандинавска фирма - невероятен вкус от детството ми, нищо общо с българският, дори закупен от "ферми". Дори в големи вериги, фермерски щанд кашкавал на един и същ производител се различава по качество от същата марка, закупен директно от ферма на производителя.
    Дали ще подгонят собствениците на минерална вода - там всички са "наши хора", надценка 127%, в Австрия 6 бутилки 1.5 литра са по-евтини от Територията. Кашкавал 97% надценка, купуват литър мляко по един лев, а продават над 30 лв. кашкавал, с видим привкус на сухи вещества.

    07:18 13.05.2026

  • 4 ЦК на БКП

    6 1 Отговор
    Другари, само планова икономика ни спасява ! И вечна дружба с братския съвеЦки народ, чиито изразител и поддръжник е другарят Радев /к/ !

    07:19 13.05.2026

  • 5 ПУШИЛКА

    9 0 Отговор
    Вместо да се борят с олигархията и корупцията, новите се борят с цената на зелето. Ала бала.

    07:24 13.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    А ОНЗИ УШАТИЯТ ВЪЛКАНОВ, ЗАЩО НЕ Е АРЕСТУВАН ЗА СПЕКУЛА?

    07:25 13.05.2026

  • 7 Шушумигата

    2 0 Отговор
    Вече няма къде да се простира а 😀

    07:25 13.05.2026

  • 8 Тя сегашната

    8 0 Отговор
    червена сглобка зер много лоялна към държавата и българския народ ? Пунта Мара !

    07:27 13.05.2026

  • 9 Има мополи, няма конкуренция

    8 3 Отговор
    И по 450 милиона чиста печалба на година. Зеленчуците и плодовете им са под всякаква критика, дори доматите им по 11 лв. килограм на клонка, последно отидоха в кошчето, тънък слой червен, вътре всичко бяло. Последно от друга голяма верига купих плодове и зеленчуци, боровинки, малини, цитруси, различни видове грозде, пъпеши и др.общо над 200 лв., заради гости от чужбина, хората опитаха по един плод и откровено признаха липсата на качество. Всичко отиде в кошчето. Ябълки отвън хубави, отвътре изгнили. Цитруси, когато е сезонът зимата, никакъв сок и вкус. Имам чувството, че изхвърлената некаствена стока от Южни държави, българските посредници я купуват и продават на безбожни цени на туземците. Вече и български кисели краставички не виждам. Страшно е 90% от храната да е внос, заплаха за националната сигурност.

    07:28 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не ти трябва

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбирам":

    Да разбираш

    07:38 13.05.2026

  • 12 Изтормозен производител

    5 3 Отговор
    На който не му харесват цените ми на краставиците, да идва у дома на село и да хваща мотиката

    07:47 13.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    4 1 Отговор
    Домата има 3 дни срок на годност,после е некачествен,

    07:53 13.05.2026

  • 15 А бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ти си в русия бе":

    ква Русия, бе нали си у Шенгеня ?!

    08:07 13.05.2026

  • 16 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Съд и затвор":

    Цената: 1лев = 1€ = 1 левро
    1 левро = 100 стоцента
    Приходите: 1 € = 1, 95583 лв.

    08:19 13.05.2026

  • 17 Мила

    4 0 Отговор
    И да си намалят заплатите,не може повечето хора да карат със 1000 евро,а те да взимат толкова много,да не говорим за пенсионерите със 320 евро,как мизерстват.

    08:58 13.05.2026

  • 18 Мила

    1 0 Отговор
    И да си намалят заплатите,не може повечето хора да карат със 1000 евро,а те да взимат толкова много,да не говорим за пенсионерите със 320 евро,как мизерстват.

    08:59 13.05.2026

  • 19 а кога ще спрат да

    2 0 Отговор
    ни рекетират да плащаме за неползване на парно и топла вода по 168 евро на месец?

    09:02 13.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове