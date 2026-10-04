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България без двама наказани за гостуването на Люксембург в Лигата на нациите

България без двама наказани за гостуването на Люксембург в Лигата на нациите

4 Октомври, 2026 16:52 613 8

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  • исландия

Временният селекционер няма да може да използва услугите на левия бранител Димитър Велковски и на крилото Лукас Петков

България без двама наказани за гостуването на Люксембург в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол ще трябва да се справя без двама основни футболисти за предстоящото гостуване на Люксембург на 6 октомври. Срещата е от четвъртия кръг и за двата отбора в група С4 на Лигата на нациите.

Временният селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски няма да може да използва услугите на левия бранител Димитър Велковски и на крилото Лукас Петков. Причината е наказание заради натрупани картони.

Двамата получиха поредните си официални предупреждения в турнира по време на тежката загуба с 0:3 от Исландия в Рейкявик, с което автоматично влязоха в графата с два жълти картона и ще трябва да пропуснат следващия мач.

Лукас Петков бе декориран в жълто още в 10-ата минута на двубоя на север. След края на срещата в Исландия наставникът Рибарски коментира неговото представяне и обясни, че натрупаната физическа и психическа умора си е казала думата и се е отразила негативно върху действията му на терена.

Така България ще търси задължителни точки в Люксембург в орязан състав.


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  • 2 СССС

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    Безсмислени мачове и безсмислени харчове на пари !!!

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  • 4 Зеления

    3 0 Отговор
    Надявам се нашите момчета да удържат на тази велика футболна нация Люксембург и люксембургци да ни бият САМО с 2 гола разлика. Кураж момчета, ние сме пред телевизорите, тези които все пак отидат на стадиона да ви гледат Българската православна църква после ще ги обяви за мъченици.

    17:16 04.10.2026

  • 5 С тех и без тех

    1 0 Отговор
    разлика нема

    17:24 04.10.2026

  • 6 Рефер

    1 0 Отговор
    Може ли някой да познае резултата?

    Коментиран от #7

    17:33 04.10.2026

  • 7 разбихте ли кода

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Рефер":

    Отличното време утре ще ни накара да живнем. Имате широк избор- от 0:0 през 0:1до 0:2. Така е записано във вселенския сървър.

    18:02 04.10.2026

  • 8 Питам

    0 0 Отговор
    Шумов и другите т.н. "спортни журналисти": До кога ще наричате тези нещастни момчета " Лъвове"?

    18:18 04.10.2026

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