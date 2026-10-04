България без двама наказани за гостуването на Люксембург в Лигата на нациите

Националният отбор на България по футбол ще трябва да се справя без двама основни футболисти за предстоящото гостуване на Люксембург на 6 октомври. Срещата е от четвъртия кръг и за двата отбора в група С4 на Лигата на нациите.
Временният селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски няма да може да използва услугите на левия бранител Димитър Велковски и на крилото Лукас Петков. Причината е наказание заради натрупани картони.
Двамата получиха поредните си официални предупреждения в турнира по време на тежката загуба с 0:3 от Исландия в Рейкявик, с което автоматично влязоха в графата с два жълти картона и ще трябва да пропуснат следващия мач.
Лукас Петков бе декориран в жълто още в 10-ата минута на двубоя на север. След края на срещата в Исландия наставникът Рибарски коментира неговото представяне и обясни, че натрупаната физическа и психическа умора си е казала думата и се е отразила негативно върху действията му на терена.
Така България ще търси задължителни точки в Люксембург в орязан състав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
16:59 04.10.2026
2 СССС
17:12 04.10.2026
3 Оставкаааа
17:13 04.10.2026
4 Зеления
17:16 04.10.2026
5 С тех и без тех
17:24 04.10.2026
6 Рефер
Коментиран от #7
17:33 04.10.2026
7 разбихте ли кода
До коментар #6 от "Рефер":Отличното време утре ще ни накара да живнем. Имате широк избор- от 0:0 през 0:1до 0:2. Така е записано във вселенския сървър.
18:02 04.10.2026
8 Питам
18:18 04.10.2026