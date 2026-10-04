България без двама наказани за гостуването на Люксембург в Лигата на нациите

Националният отбор на България по футбол ще трябва да се справя без двама основни футболисти за предстоящото гостуване на Люксембург на 6 октомври. Срещата е от четвъртия кръг и за двата отбора в група С4 на Лигата на нациите.

Временният селекционер на „лъвовете“ Атанас Рибарски няма да може да използва услугите на левия бранител Димитър Велковски и на крилото Лукас Петков. Причината е наказание заради натрупани картони.

Двамата получиха поредните си официални предупреждения в турнира по време на тежката загуба с 0:3 от Исландия в Рейкявик, с което автоматично влязоха в графата с два жълти картона и ще трябва да пропуснат следващия мач.

Лукас Петков бе декориран в жълто още в 10-ата минута на двубоя на север. След края на срещата в Исландия наставникът Рибарски коментира неговото представяне и обясни, че натрупаната физическа и психическа умора си е казала думата и се е отразила негативно върху действията му на терена.

Така България ще търси задължителни точки в Люксембург в орязан състав.