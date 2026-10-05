Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар пропуска държавното първенство и Бундеслигата

Карлос Насар пропуска държавното първенство и Бундеслигата

5 Октомври, 2026 17:20 642 1

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • световно първенство-
  • нинбо-
  • китай-
  • бундеслига-
  • ммс-
  • щанги

Голямата ни звезда се пази за Световното в Китай

Карлос Насар пропуска държавното първенство и Бундеслигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар няма да участва и в първия кръг от германската Бундеслига на 10 октомври, съобщава „Мач Телеграф“. Това се случва, след като олимпийският, трикратен световен и четирикратен европейски шампион вече оттегли заявката си и пропуска държавното първенство в Пловдив.

Така следващото официално състезание за българския феномен ще бъде Световното първенство в Нинбо, Китай, което започва в края на месеца. Въпреки че предварително бе обявил пред Weightlifting House, че ще вдига както на родна сцена, така и за германския си клуб Мутерщад, Насар е променил състезателния си график.

Причината за промяната не е здравословен проблем или травма, а тактическо решение – Насар предпочита да не разкрива моментните си възможности и форма пред своите преки конкуренти преди планетарния форум. За последно той се състезава на Европейското първенство през април в Батуми, Грузия, където грабна четвъртата си титла на Стария континент.

Междувременно стана ясно, че тази седмица Министерството на младежта и спорта (ММС) ще преведе необходимите финансови средства на останалите национали през техните клубове за участието им на Световното в Китай. До този момент финансиране бе осигурено само за клуба на Карлос Насар. Договорите с ММС са готови и одобрени, като предстои тяхното подписване от клубните представители.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тхйт

    1 0 Отговор
    Каква бундеслига като е французин?

    17:31 05.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове