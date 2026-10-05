Карлос Насар пропуска държавното първенство и Бундеслигата

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар няма да участва и в първия кръг от германската Бундеслига на 10 октомври, съобщава „Мач Телеграф“. Това се случва, след като олимпийският, трикратен световен и четирикратен европейски шампион вече оттегли заявката си и пропуска държавното първенство в Пловдив.

Така следващото официално състезание за българския феномен ще бъде Световното първенство в Нинбо, Китай, което започва в края на месеца. Въпреки че предварително бе обявил пред Weightlifting House, че ще вдига както на родна сцена, така и за германския си клуб Мутерщад, Насар е променил състезателния си график.

Причината за промяната не е здравословен проблем или травма, а тактическо решение – Насар предпочита да не разкрива моментните си възможности и форма пред своите преки конкуренти преди планетарния форум. За последно той се състезава на Европейското първенство през април в Батуми, Грузия, където грабна четвъртата си титла на Стария континент.

Междувременно стана ясно, че тази седмица Министерството на младежта и спорта (ММС) ще преведе необходимите финансови средства на останалите национали през техните клубове за участието им на Световното в Китай. До този момент финансиране бе осигурено само за клуба на Карлос Насар. Договорите с ММС са готови и одобрени, като предстои тяхното подписване от клубните представители.