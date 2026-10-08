Семен Новиков и Кирил Милов аут за световното по борба в Казахстан

България ще участва с ограничен състав на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка.
Според предварителните заявки в класическия стил на тепиха ще излязат Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на Българската федерация по борба.
Междувременно федерацията се подготвя за извънредно Общо събрание, което ще се проведе след 10 дни. Към момента за президентския пост са номинирани Тодор Ангелов и Мирослав Гочев.
В женската надпревара България ще бъде представена единствено от Биляна Дудова в категория до 62 килограма.
В свободния стил страната ни ще разчита на олимпийския шампион Магомед Рамазанов, който се завръща на световния форум. Освен него България ще има представители в още пет категории.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
Коментиран от #3
09:34 08.10.2026
2 тогава
09:40 08.10.2026
3 Семен
До коментар #1 от "Ахааа":си е Семьон, или Симеон..
09:55 08.10.2026