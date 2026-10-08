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Семен Новиков и Кирил Милов аут за световното по борба в Казахстан

Семен Новиков и Кирил Милов аут за световното по борба в Казахстан

8 Октомври, 2026 09:29 806 3

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Според предварителните заявки в класическия стил на тепиха ще излязат Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян

Семен Новиков и Кирил Милов аут за световното по борба в Казахстан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България ще участва с ограничен състав на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка.

Според предварителните заявки в класическия стил на тепиха ще излязат Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на Българската федерация по борба.

Междувременно федерацията се подготвя за извънредно Общо събрание, което ще се проведе след 10 дни. Към момента за президентския пост са номинирани Тодор Ангелов и Мирослав Гочев.

В женската надпревара България ще бъде представена единствено от Биляна Дудова в категория до 62 килограма.

В свободния стил страната ни ще разчита на олимпийския шампион Магомед Рамазанов, който се завръща на световния форум. Освен него България ще има представители в още пет категории.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    7 0 Отговор
    Кога най- после ще бъдат изчистени всички назначения на Пеевски- Борисов, даже и в спорта, навсякъде се намесиха, поставиха свои хора и така прецакаха развитието в много федерации ( не само в държава и съдебната система). В борбата сложиха Станка, подобни явления- във футбола сложиха Гонзо, ами БОК, щангите и прочие... Докога!

    Коментиран от #3

    09:34 08.10.2026

  • 2 тогава

    4 0 Отговор
    да закрием федерацията-нямаме нужда от ЧАНТАДЖИИ и дармоеди!Трябват ни Състезатели!!!

    09:40 08.10.2026

  • 3 Семен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ахааа":

    си е Семьон, или Симеон..

    09:55 08.10.2026

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