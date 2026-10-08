Семен Новиков и Кирил Милов аут за световното по борба в Казахстан

България ще участва с ограничен състав на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка.

Според предварителните заявки в класическия стил на тепиха ще излязат Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на Българската федерация по борба.

Междувременно федерацията се подготвя за извънредно Общо събрание, което ще се проведе след 10 дни. Към момента за президентския пост са номинирани Тодор Ангелов и Мирослав Гочев.

В женската надпревара България ще бъде представена единствено от Биляна Дудова в категория до 62 килограма.

В свободния стил страната ни ще разчита на олимпийския шампион Магомед Рамазанов, който се завръща на световния форум. Освен него България ще има представители в още пет категории.