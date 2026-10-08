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Никола Цолов получи препоръка за суперлиценз, Формула 1 вече е все по-близо

Никола Цолов получи препоръка за суперлиценз, Формула 1 вече е все по-близо

8 Октомври, 2026 22:20 739 0

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Българският талант вече проведе необходимите тестове на пистата „Имола“

Никола Цолов получи препоръка за суперлиценз, Формула 1 вече е все по-близо - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съюзът на българските автомобилисти (СБА) официално препоръча Никола Цолов за получаване на суперлиценз, който ще му даде възможност да участва в първите свободни тренировки на състезание от Формула 1.

В писмо до Международната автомобилна федерация (ФИА), изпратено на 17 септември и подписано от председателя на СБА инж. Емил Панчев, се посочва, че българският пилот е изпълнил необходимите изисквания за получаването на лиценза.

Спазен е и регламентираният срок за подаване на препоръката – не по-късно от две седмици преди потенциалното участие на пилота.

Дебютът на Цолов в официален уикенд от Формула 1 може да стане факт още в края на месеца. Българският талант вече проведе необходимите тестове на пистата „Имола“, а сред възможните възможности за негово участие е Гран при на Мексико.

Съгласно правилата всеки отбор във Формула 1 трябва да даде шанс на млади пилоти да участват в първата свободна тренировка в поне две състезания през сезона. При това всеки от двата болида на тима трябва да бъде използван за тази цел поне веднъж.

Гран при на Мексико, което ще се проведе между 30 октомври и 1 ноември, се очертава като една от възможностите пред Цолов да направи следващата голяма крачка в кариерата си.

За българския пилот това би било историческа възможност да запише първо участие в официален състезателен уикенд на Формула 1.


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