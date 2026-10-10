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Ремзи Осман спечели 11-а световна титла за ветерани
  Тема: Български спортни успехи

Ремзи Осман спечели 11-а световна титла за ветерани

10 Октомври, 2026 08:43 475 2

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  • български спорт

За Осман това е пета поредна световна титла в категория до 62 килограма

Ремзи Осман спечели 11-а световна титла за ветерани - 1
Снимка: Журнал за борба
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ремзи Осман спечели 11-а световна титла по борба за ветерани. 58-годишният българин триумфира на първенството в Аман, Йордания, след три победи в категория до 62 килограма на свободния стил, дивизия Е за състезатели на възраст от 56 до 60 години. Осман започна участието си с успех с 3:0 срещу Саидмагомед Масиев. На полуфиналите той се наложи с 9:0 над унгареца Ищван Клебер, а във финала победи руснака Захар Дячковски с 3:0. Така българинът не позволи на нито един от съперниците си да му отбележи точка.

За Осман това е пета поредна световна титла в категория до 62 килограма, в която се състезава от 2017 година. С новия успех той увеличи общия брой на световните си титли при ветераните до 11. Информацията беше съобщена от Българската телеграфна агенция и потвърдена от БНТ.

България приключи шампионата с две титли и общо четири медала. Пламен Палев спечели златото в категория до 88 килограма на класическия стил в дивизия B за състезатели на възраст от 41 до 45 години. Петър Георгиев взе сребро в категория до 70 килограма, а Красимир Ненков спечели бронз в категория до 100 килограма. Двамата се състезаваха в класическия стил, дивизия А за възраст от 35 до 40 години.

Източници: bta.bg, bntnews.bg


Йордания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирко

    1 0 Отговор
    Браво поздравления. Пожелавам крепко здраве и нови успехи!

    09:22 10.10.2026

  • 2 Биско Чекмеджето

    0 0 Отговор
    Браво, наборе! Все още не сме за изхвърляне.

    09:37 10.10.2026

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