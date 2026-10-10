Ремзи Осман спечели 11-а световна титла за ветерани

Ремзи Осман спечели 11-а световна титла по борба за ветерани. 58-годишният българин триумфира на първенството в Аман, Йордания, след три победи в категория до 62 килограма на свободния стил, дивизия Е за състезатели на възраст от 56 до 60 години. Осман започна участието си с успех с 3:0 срещу Саидмагомед Масиев. На полуфиналите той се наложи с 9:0 над унгареца Ищван Клебер, а във финала победи руснака Захар Дячковски с 3:0. Така българинът не позволи на нито един от съперниците си да му отбележи точка.

За Осман това е пета поредна световна титла в категория до 62 килограма, в която се състезава от 2017 година. С новия успех той увеличи общия брой на световните си титли при ветераните до 11. Информацията беше съобщена от Българската телеграфна агенция и потвърдена от БНТ.

България приключи шампионата с две титли и общо четири медала. Пламен Палев спечели златото в категория до 88 килограма на класическия стил в дивизия B за състезатели на възраст от 41 до 45 години. Петър Георгиев взе сребро в категория до 70 килограма, а Красимир Ненков спечели бронз в категория до 100 килограма. Двамата се състезаваха в класическия стил, дивизия А за възраст от 35 до 40 години.

Източници: bta.bg, bntnews.bg