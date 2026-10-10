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Братя Николови заедно в Лубе: Алекс е лидер, Мони е безгрижен
  Тема: Български спортни успехи

Братя Николови заедно в Лубе: Алекс е лидер, Мони е безгрижен

10 Октомври, 2026 09:10 526 1

  • александър николов-
  • симеон николов-
  • лубе чивитанова-
  • волейбол-
  • италианска суперлига

Александър и Симеон Николови дадоха първото си общо интервю за „Гадзета дело Спорт“. Двамата разказаха за живота си, съперничеството и очакванията си към сезона в Италия

Братя Николови заедно в Лубе: Алекс е лидер, Мони е безгрижен - 1
Кадър: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Александър и Симеон Николови ще бъдат съотборници в Кучине Лубе Чивитанова, а преди началото на сезона дадоха първото си общо интервю за „Гадзета дело Спорт“. Българските национали отговориха на едни и същи въпроси и разказаха какво означава за тях да играят в един клуб. „Мечтаехме да играем заедно в националния тим, за клубния отбор бе неочаквано“, каза Александър Николов. По-малкият му брат Симеон призна, че е мислел за подобно развитие, но не е очаквал то да се случи толкова скоро. Присъствието на Алекс в Чивитанова му е помогнало да приеме предложението на Лубе.

Братя и съотборници

Александър, който играе като посрещач, смята, че роднинската връзка по-скоро помага на двамата в залата. Симеон, който е разпределител, вижда и друга страна. Според него Алекс разговаря с него по начин, по който не би говорил с друг разпределител, именно защото са братя. В същото време това им дава предимство, тъй като Симеон добре знае какво очаква брат му от играта. Двамата признаха, че са се карали заради волейбола, но според Симеон това се е случвало само един или два пъти. Те вече живеят заедно и се опитват да оставят спортните спорове в залата, макар че невинаги им е лесно.
На въпрос какво качество биха взели от другия, Алекс посочи безгрижието на Мони. Симеон пък определи по-големия си брат като „роден лидер“ и човек, към когото можеш да се обърнеш, когато в живота стане трудно.

Съперничеството започва от детството

Александър е с три години по-голям от Симеон и отдавна изпълнява ролята на по-опитния брат. Двамата са живели в чужбина заради кариерата на баща си Владимир Николов и често са разчитали един на друг, когато не са говорели езика на другите деца.
Близостта им обаче не е премахнала съперничеството. Александър призна, че като малък никога не е разбирал защо трябва да оставя брат си да печели. Симеон потвърди, че и днес Алекс се стреми към победата на всяка цена и е по-амбициозният от двамата.
По-големият Николов разказа, че в детството спортът не е бил задължително волейбол. Той просто е искал да се движи и да бъде сред други деца. За Симеон обаче волейболът винаги е бил единственият избор. В началото не е харесвал ролята на разпределител, но по-късно е оценил свободата да избира как и къде да играе.

Целта е трофей

Двамата се върнаха и към отпадането на България от Германия на осминафиналите на Европейското първенство. Александър определи резултата като разочароващ, докато Симеон призна, че след мача не е могъл да спи няколко нощи. Сега вниманието им е насочено към първия сезон като съотборници в Италия. Александър заяви, че периодът, в който е бил просто млад играч, който трябва да се учи, е приключил и вече иска големи победи и титли. Симеон очаква труден дебют в италианското първенство, но каза, че се намира в най-добрата форма в живота си. Лубе ще започне сезона в Суперлигата с гостуване на Рана Верона на 17 октомври. Седмица по-късно тимът ще приеме Падуа. Преди тези мачове двамата братя вече ясно формулираха целта си: сезон с важна роля за отбора и възможност за спечелване на трофей.

Източници: gong.bg, gazzetta.it


Италия
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    Тези ще се сбият на терена.

    09:33 10.10.2026

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