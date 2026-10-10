Фюлкруг спря победната серия на Борусия (Дортмунд)

Вердер (Бремен) спря победната серия на Борусия (Дортмунд), след като стигна до равенство 2:2 като гост в петия кръг на Бундеслигата. Домакините водеха с 2:0 до 88-ата минута, но изпуснаха победата след голове на Лудовит Райс и Никлас Фюлкруг в края.

Борусия можеше да запише пети успех в петия си мач от началото на сезона. След равенството тимът остава лидер с 13 точки, докато Байерн (Мюнхен) и Фрайбург имат по 10 точки и мач по-малко. Вердер е четвърти с 8 точки.

Дортмунд изпусна преднината си за осем минути

Първото полувреме завърши без голове. Вердер създаде няколко възможности, а вратарят Карл Хайн се намеси решаващо при удари на домакините. Борусия постепенно увеличи натиска след почивката, но дълго време не успяваше да преодолее защитата на гостите. Резултатът беше открит в 80-ата минута. След атака на домакините Фабио Силва не успя да нанесе планирания удар, но топката попадна в Даниел Свенсон, който я изпрати в мрежата. Пет минути по-късно капитанът на Борусия Нико Шлотербек засече с глава центриране от корнер и направи резултата 2:0. В този момент домакините изглеждаха близо до петата си поредна победа. Вердер обаче намали изоставането си в 88-ата минута. Лудовит Райс получи пространство и стреля точно, за да върне гостите в мача.

Фюлкруг наказа бившия си отбор

Във втората минута на добавеното време Никлас Фюлкруг засече с глава центриране от свободен удар и изравни. Нападателят, който отново носи екипа на Вердер, се разписа при завръщането си на стадиона на бившия си клуб. „Не беше важно, че голът беше срещу Борусия. Най-важното беше да вземем нещо от този мач и да продължим положителната си серия“, каза Фюлкруг пред „Спортшау“.



Треньорът на Борусия Нико Ковач определи резултата като разочароващ. „Доминирахме съперника в продължение на 88 минути. Не трябва да изпускаш такъв мач“, заяви той пред „Спортшау“. За Вердер това беше четвърти пореден мач без загуба. Фюлкруг пък се разписа в четвърти пореден двубой в Бундеслигата.

Какво следва

Борусия (Дортмунд) ще гостува на Унион (Берлин) в следващия си мач. Вердер (Бремен) ще приеме Падерборн. Двата двубоя са насрочени за следващия кръг на германското първенство.

Източници: bta.bg, sportschau.de, eurosport.de