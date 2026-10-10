Италианската футболна федерация избира президент на 14 декември

Италианската футболна федерация (FIGC) ще избере нов президент на 14 декември. Решението беше обявено след временното поемане на управлението от Италианския олимпийски комитет (CONI), а предстоящото Общо събрание ще бъде второто изборно събрание на федерацията през 2026 г.

„Новите избори за президент на FIGC ще бъдат свикани за 14 декември“, заяви Джовани Малаго след заседанието на Националния съвет на CONI, цитиран от италианската агенция АНСА.

Малаго остава начело до новия вот

До повторните избори се стигна, след като CONI пое управлението на FIGC заради спор около избора на Малаго. Той беше избран за президент през юни, наследявайки Габриеле Гравина, който подаде оставка след провала на Италия в баража срещу Босна и Херцеговина и последвалото отпадане на националния отбор от битката за световното първенство.

Изборът на Малаго беше оспорен, тъй като към момента на Общото събрание той не е бил регистриран във федерацията. CONI назначи Малаго за главен секретар и му остави ръководната роля в италианския футбол до провеждането на новия вот.

Италианският олимпийски комитет посочи като причина за намесата установените нарушения при проверката на кандидатурата и начина, по който федералните органи са допуснали Малаго до изборите. Временната мярка не отстранява Малаго от управлението, но поставя под въпрос редовността на юнския избор.

Предстои избор и на федерален съвет

Според италианските медии заседанието ще се проведе в Рим, а освен президент ще бъде избран и нов федерален съвет. Кандидатурите трябва да преминат през нова проверка, преди да бъдат представени на делегатите.

Малаго е големият фаворит за поста. „Гадзета дело спорт“ съобщи, че бившият председател на CONI се очаква да бъде единственият кандидат, след като получи подкрепа от основните футболни компоненти. „Кориере дело спорт“ потвърди датата 14 декември и посочи, че изборите са част от процедурата за възстановяване на редовното управление на федерацията.

Вотът ще се проведе на фона на трудна година за италианския футбол. Националният отбор не успя да се класира за трето поредно световно първенство, а спорът около президентския избор задълбочи управленската нестабилност във федерацията.

Източници: bta.bg, ansa.it, gazzetta.it