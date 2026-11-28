Фрозиноне победи Парма с 3:0 в мач от 13-ия кръг на италианската Серия А. Томас Бобчек се превърна в герой за домакините, след като отбеляза и трите гола на стадион „Бенито Стирпе“.

След нулево първо полувреме словашкият нападател откри резултата в 55-ата минута. Бобчек реагира най-бързо след удар на Фарес Гедджемис и добавка след спасяване на вратаря на Парма Дефра.

Само шест минути по-късно Бобчек удвои преднината на Фрозиноне с удар от близко разстояние след подаване на Патрицио Мазини. В 79-ата минута той оформи хеттрика си, след като получи извеждащо подаване от Алесио Дзербин и завърши атаката с левия крак. Това бяха първите му голове през сезона.

Фрозиноне се върна към победите

Успехът прекъсна серията на Фрозиноне от две поредни загуби. Отборът на Масимилиано Алвини събра 23 точки и се изкачи на шесто място в класирането.

Парма остана с 8 точки и заема 18-ата позиция. Тимът на Алберто Джилардино допусна трета поредна загуба, след като преди това отстъпи на Болоня с 1:2 и на Рома с 1:5. Преди срещата с Фрозиноне Парма имаше само една победа в последните си седем шампионатни мача.

„Знаем значението на мача и имаме отговорности към себе си, клуба и феновете“, заяви Джилардино преди двубоя. Той определи срещата като изпитание за зрелостта на тима и подчерта, че Парма трябва да играе с висока интензивност и агресивност.

Следващи мачове

Фрозиноне ще приеме Интер на 5 декември. Ден по-късно Парма ще гостува на Милан. Преди домакинството си срещу Интер Фрозиноне ще има възможност да затвърди мястото си в горната половина на таблицата, докато Парма ще търси точки в борбата за оставане в елита.

Източници: sportmediaset.mediaset.it, tuttofrosinone.com