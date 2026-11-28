Лидерът в Серия А Лацио гостува на Торино в 13-ия кръг на италианското първенство. Срещата на стадион „Олимпико Гранде Торино“ започва в 18:00 часа българско време, а главен съдия ще бъде Даниеле Кифи.

Римляните влизат в мача като единствения непобеден отбор в първенството. Лацио има 10 победи и две равенства, което му осигурява 32 точки и първо място в класирането. Тимът е допуснал само девет гола в 12-те си срещи и е запазил пет сухи мрежи.

Формата на отбора при гостувания също е убедителна - пет победи и едно равенство в първите шест мача далеч от дома. Последните успехи на Лацио включват победа с 3:0 над Лече, 2:1 срещу Каляри и 6:2 при визитата на Сасуоло.

Торино търси изход от трудната серия

Торино заема 13-ото място с 14 точки. Домакините са без победа в последните си четири мача в Серия А, в които записаха едно равенство и три загуби. В този период тимът е отбелязал само два гола.

Последният двубой между съперниците завърши с успех на Торино - 2:0 на 1 март 2026 г. „Биковете“ ще опитат да спечелят два поредни мача срещу Лацио за първи път от 2013 г. В същото време Торино е допуснал гол във всяко от последните си 11 домакинства в шампионата.

Исторически Лацио има 11 победи в 22 гостувания на Торино в ерата на трите точки за успех. Торино обаче спечели последната среща на своя стадион и ще разчита на Джовани Симеоне, който е вкарал 10 гола срещу римския тим в Серия А.

Гатузо: Ще трябва да се борим

Треньорът на Лацио Дженаро Гатузо предупреди, че очаква физически мач и сериозна преса от домакините.

„Утре ще бъде много труден мач. Отиваме да се изправим срещу отбор, който знае какво трябва да прави и идва силно към теб, когато започне атака. Със сигурност ще трябва да се борим на спортно ниво“, заяви Гатузо.

Наставникът потвърди, че полузащитникът Матео Тейлър няма да играе заради мускулен проблем. Извън състава остават още Йосип Сутало, Нуно Тавареш и Адам Марушич. Матиа Дзакани се очаква да се завърне след възстановяване.

Прогнозите за стартовите състави сочат схема 3-5-2 за Торино и 4-3-3 за Лацио. В атака на домакините се очаква да започнат Че Адамс и Джовани Симеоне, докато гостите вероятно ще разчитат на Густав Исаксен, Тияни Нослин и Дзакани.

Източници: legaseriea.it, eurosport.it, toro.it