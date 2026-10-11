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Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

11 Октомври, 2026 06:44 654 0

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  • английски футбол

Равенството 1:1 с Тотнъм остави „червените дяволи“ с шест точки след шест кръга в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години - 1
Снимка: shutterstock.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед записа най-слабия си старт на сезона в Премиър лийг от 40 години насам. „Червените дяволи“ завършиха 1:1 с Тотнъм на „Олд Трафорд“ и имат шест точки след първите шест кръга.

Това е най-слабото представяне на отбора на този етап от сезон 1986/87, когато Манчестър Юнайтед е спечелил четири точки в първите си шест мача. TNT Sports Football обобщи ситуацията с думите: „Манчестър Юнайтед направи най-лошия си старт в първенството от 40 години след равенството 1:1 с Тотнъм.“

Тотнъм изравни с човек по-малко

Домакините поведоха в 73-ата минута с гол на камерунеца Мбемо. Шансовете им да задържат преднината изглеждаха по-големи, след като Родриго Бентанкур получи директен червен картон в 78-ата минута, малко след като се появи в игра.

Манчестър Юнайтед обаче не успя да използва численото си превъзходство. Във втората минута на добавеното време Доминик Соланке изравни за Тотнъм и донесе точка на лондончани.

Попадението бе третият гол на Тотнъм през сезона и първият за тима като гост. Равенството остави домакините с шест точки след шест мача, а футболистите на Манчестър Юнайтед бяха изпратени с освирквания от трибуните на „Олд Трафорд“.

Тежък старт за Манчестър Юнайтед

Резултатът срещу Тотнъм задълбочи слабото начало на кампанията за отбора. Манчестър Юнайтед вече е в позиция, която не е заемал след първите шест кръга от сезон 1986/87.

Sportal определи равенството като поредна засечка за „червените дяволи“, които не успяха да спечелят дори след като съперникът остана с десет футболисти. Тотнъм, от своя страна, стигна до точката с гол в добавеното време.

Източници: sportal.bg


Великобритания
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